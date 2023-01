Atlético de Madrid chega a princípio de acordo com o Barcelona para contratar Memphis Depay

Atlético de Madrid e Barcelona chegaram a um "princípio de acordo" para a transferência do atacante holandês Memphis Depay ao time 'colchonero', informou nesta quarta-feira à AFP uma fonte do clube catalão.

"Hoje de manhã chegamos a um princípio de acordo para que Memphis Depay seja transferido para o Atlético. Estamos aparando as arestas. O jogador tem permissão para se ausentar do treino", disse a fonte.

Segundo a imprensa espanhola, o valor da operação seria de mais de três milhões de euros (16 milhôes de reais), e o atacante assinará com o Atlético até junho de 2025.

Horas antes, em entrevista coletiva prévia ao duelo da Copa do Rei contra o Ceuta, o técnico Xavi Hernández falou sobre a possível saída de Memphis:

"No momento, não tenho notícias. Continua sendo nosso jogador. Sempre soma, é uma pessoa extraordinária. Veremos o que acontece, mas a princípio conto com ele para tudo. Para mim, ninguém sai. Estou muito feliz com o elenco, com o ambiente", acrescentou Xavi.