A- A+

Futebol Internacional Atlético de Madrid comemora 120 anos com vitória de virada sobre o Mallorca no Espanhol Com o resultado, Atleti diminui para apenas dois pontos a diferença para o Real na classificação

O Atlético de Madrid venceu o Mallorca de virada por 3x1, nesta quarta-feira (26), em jogo da 31ª rodada comemorando em grande estilo seus 120 anos em seu estádio Metropolitano.

O Mallorca saiu na frente com um gol de cabeça do sérvio Matija Nastasic (20'), mas nos acréscimos do primeiro tempo o argentino Rodrigo de Paul empatou (45+2'). Álvaro Morata virou o jogo no início da segunda etapa (47') e Yannick Carrasco fechou o placar quase na reta final (77').

Os 'rojiblancos' estão consolidados no terceiro lugar do campeonato e ameaçam a vice-liderança do Real Madrid, que está dois pontos à frente depois que os 'merengues' perderam por 4x2 fora de casa para o Girona na terça-feira.

Em outro jogo desta quarta-feira, o Almería (15º) venceu o Getafe (17º) por 2x1 e somou três pontos importantíssimos em sua luta para se afastar da zona de rebaixamento, que está três pontos atrás.

A dobradinha do colombiano Luis Suárez (7' e 58') complicou a vida do 'Geta', que só conseguiu diminuir com um gol de Borja Mayoral (71').

O Getafe pode cair para a zona de rebaixamento se o Valencia vencer o Valladolid na quinta-feira, último jogo desta rodada de meio de semana.

Veja também

Sport A menos de duas horas de Sport x Coritiba, gramado da Ilha apresenta desgaste