Campeonato Espanhol Atlético de Madrid derrota Valencia e é 3º no Espanhol Samuel Lino e Depay foram os autores dos gols da vitória do Atleti

Em partida válida pela 22ª rodada de LaLiga, o Atlético de Madrid subiu ao G3 do campeonato após derrotar o Valencia por 2 a 0, no estádio Metropolitano

Os gols do brasileiro Samuel Lino (45'+5) e do holandês Memphis Depay (57') permitiram aos 'rojiblancos' tomar o terceiro lugar do Barcelona, que sofreu uma dura derrota por 5 a 3 diante do Villarreal no sábado.

Neste domingo o Atlético dominou o Valencia, que tentou responder nos contra-ataques e deu um passo atrás nas aspirações de alcançar as posições europeias.

No primeiro gol, o francês Antoine Griezmann deu um passe longo nas costas da defesa valenciana, onde Samuel Lino apareceu para marcar chutando na saída de Mamardashvili (45'+5).

O Valencia partiu para cima no início do segundo tempo e poderia ter empatado em um chute de Javi Guerra bem defendido por Jan Oblak (47').

Dez minutos depois Memphis Depay mergulhou e fez um belo gol de 'peixinho' após um cruzamento do argentino Nahuel Molina (57'), para a alegria de seu técnico Diego Simeone.

"Memphis está jogando bem, está crescendo, precisamos dele. Esperamos que ele continue contribuindo para a equipe", disse o treinador após o jogo.

Já o técnico do Valencia, Rubén Baraja, lamentou o desempenho do seu time. "Foi um jogo muito ruim. O Atlético nos superou, fez uma partida que eu diria que foi tranquila para eles".

- Outros jogos -

Mais cedo o Girona venceu em sua visita ao Celta, por 1 a 0 e recuperou a liderança do campeonato, que havia sido tomada provisoriamente pelo Real Madrid no sábado.

Também neste domingo, o Athletic Bilbao não passou de um empate sem gols em sua visita ao Cádiz e é o quinto colocado.

O Cádiz, na estreia do seu novo técnico Mauricio Pellegrino, não conseguiu somar os três pontos que o tirariam da zona de rebaixamento.

--- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Almería - Alavés 0 - 3

- Sábado:

Real Sociedad - Rayo Vallecano 0 - 0

Las Palmas - Real Madrid 1 - 2

Barcelona - Villarreal 3 - 5

Mallorca - Betis 0 - 1

- Domingo:

Celta Vigo - Girona 0 - 1

Cádiz - Athletic Bilbao 0 - 0

Sevilla - Osasuna 1 - 1

Atlético de Madrid - Valencia 2 - 0

- Segunda-feira:

(17h00) Getafe - Granada

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Girona 55 22 17 4 1 52 25 27

2. Real Madrid 54 21 17 3 1 45 14 31

3. Atlético de Madrid 44 21 14 2 5 42 23 19

4. Barcelona 44 21 13 5 3 43 29 14

5. Athletic Bilbao 42 22 12 6 4 38 21 17

6. Real Sociedad 36 22 9 9 4 32 21 11

7. Betis 34 22 8 10 4 25 24 1

8. Valencia 32 22 9 5 8 27 26 1

9. Las Palmas 31 22 9 4 9 22 19 3

10. Getafe 26 20 6 8 6 26 28 -2

11. Alavés 26 22 7 5 10 22 27 -5

12. Osasuna 26 21 7 5 9 26 32 -6

13. Rayo Vallecano 24 21 5 9 7 18 26 -8

14. Villarreal 23 22 6 5 11 33 45 -12

15. Mallorca 20 22 3 11 8 19 26 -7

16. Sevilla 17 22 3 8 11 27 36 -9

17. Celta Vigo 17 22 3 8 11 21 32 -11

18. Cádiz 16 22 2 10 10 15 31 -16

19. Granada 11 21 2 5 14 22 42 -20

20. Almería 6 22 0 6 16 21 49 -28

