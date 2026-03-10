Ter, 10 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça10/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Champions League

Atlético de Madrid e Bayern goleiam e encaminham classificações; Newcastle e Barça empatam

Os outros quatro jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões acontecem nesta quarta-feira (11)

Reportar Erro
Julián Alvarez fez dois gols na goleada do Atlético de Madrid diante do TottenhamJulián Alvarez fez dois gols na goleada do Atlético de Madrid diante do Tottenham - Foto por JAVIER SORIANO / AFP

Os primeiros jogos das oitavas de final da Champions League reservaram uma chuva de gols, nesta terça-feira (10). No Metropolitano, o Atlético de Madrid goleou o Tottenham por 5x2 em partida com várias falhas dos ingleses. Já em Bérgamo, o Bayern de Munique não teve piedade da Atalanta e atropelou por 6x1. 

Leia também

• Galatasaray vence Liverpool e abre vantagem nas oitavas da Champions

• Newcastle x Barcelona entram em campo pelas oitavas de final da Liga dos Campeões; veja jogos

Em apenas 15 minutos, o Atleti já vencia o Tottenham por três gols de diferença, todos contando com a contribuição da defesa inglesa e de falhas do goleiro Kinský, que foi substituído ainda no primeiro tempo. Sem tirar o pé por muito tempo, a vitória da equipe colchonera foi construída com relativa tranquilidade e sem muita resistência. 

Atropelo
Time de segunda melhor campanha na primeira fase da Champions, o Bayern de Munique não tomou conhecimento da Atalanta, mesmo jogando na Itália. Ainda antes do fim do primeiro tempo, os bávaros venciam por três gols. Mantendo o ritmo, o Bayern balançou as redes mais três vezes. Pasalic descontou. 

Equilíbro 
No duelo mais equilibrado do dia, Newcastle e Barcelona fizeram uma das batalhas mais equilibradas da atual edição da Champions League. Com gol de Barnes aos 40 minutos do segundo tempo, em St. James Park, os ingleses levavam a vantagem mínima para o jogo de volta no Camp Nou.

Contudo, no último lance do jogo, Olmo foi derrubado na área. Lamine Yamal bateu com segurança e empatou tudo em 1x1. O pernambucano Joelinton atuou durante os 90 minutos. 

Jogos desta quarta-feira (11)

Bayer Leverkusen x Arsenal - 14h45 
PSG x Chelsea - 17h 
Bodo/Glimt x Sporting Lisboa - 17h 
Real Madrid x Manchester City

Reportar Erro

Veja também

Newsletter