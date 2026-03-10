Atlético de Madrid e Bayern goleiam e encaminham classificações; Newcastle e Barça empatam
Os outros quatro jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões acontecem nesta quarta-feira (11)
Os primeiros jogos das oitavas de final da Champions League reservaram uma chuva de gols, nesta terça-feira (10). No Metropolitano, o Atlético de Madrid goleou o Tottenham por 5x2 em partida com várias falhas dos ingleses. Já em Bérgamo, o Bayern de Munique não teve piedade da Atalanta e atropelou por 6x1.
Em apenas 15 minutos, o Atleti já vencia o Tottenham por três gols de diferença, todos contando com a contribuição da defesa inglesa e de falhas do goleiro Kinský, que foi substituído ainda no primeiro tempo. Sem tirar o pé por muito tempo, a vitória da equipe colchonera foi construída com relativa tranquilidade e sem muita resistência.
Atropelo
Time de segunda melhor campanha na primeira fase da Champions, o Bayern de Munique não tomou conhecimento da Atalanta, mesmo jogando na Itália. Ainda antes do fim do primeiro tempo, os bávaros venciam por três gols. Mantendo o ritmo, o Bayern balançou as redes mais três vezes. Pasalic descontou.
Equilíbro
No duelo mais equilibrado do dia, Newcastle e Barcelona fizeram uma das batalhas mais equilibradas da atual edição da Champions League. Com gol de Barnes aos 40 minutos do segundo tempo, em St. James Park, os ingleses levavam a vantagem mínima para o jogo de volta no Camp Nou.
Contudo, no último lance do jogo, Olmo foi derrubado na área. Lamine Yamal bateu com segurança e empatou tudo em 1x1. O pernambucano Joelinton atuou durante os 90 minutos.
Jogos desta quarta-feira (11)
Bayer Leverkusen x Arsenal - 14h45
PSG x Chelsea - 17h
Bodo/Glimt x Sporting Lisboa - 17h
Real Madrid x Manchester City