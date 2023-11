A- A+

Futebol Atlético de Madrid e Lazio se classificam para as oitavas da Champions Espanhóis e italianos ainda se enfrentam na última rodada na briga pela liderança do Grupo E

O Atlético de Madrid comemorou seu 100º jogo sob comando do técnico argentino Diego Simeone na Liga dos Campeões com uma vitória sobre o Feyenoord por 3x1 nesta terça-feira (29), em Roterdã, que deu ao time 'colchonero' e à Lazio a classificação para as oitavas de final da competição.

O Atlético chegou à vitória com dois gols contra dos adversários, marcados por Lutsharel Geertruida (14') e Santi Giménez (81), e outro de Mario Hermoso (57'), enquanto os holandeses descontaram com Mats Wieffel (77').

Com este resultado e a vitória da Lazio sobre o Celtic (2-0), espanhóis e italianos garantem presença nas oitavas de final, embora na última rodada joguem pelo primeiro lugar do grupo E, num confronto direto em Madri.

O Atlético (11 pontos) só precisa de um empate para se manter à frente da Lazio (10 pontos).

Após os primeiros minutos de pressão do Feyenoord, o time 'colchonero' assumiu o controle da bola e começou a ameaçar o gol holandês com uma primeira chance para Álvaro Morata (13), apenas um minuto antes do início do placar.

- Dois gols contra -

O gol do 'Atleti' saiu em jogada um tanto cômica: Marcos Llorente alçou uma bola no centro da área e o belga Alex Witsel ameaçou cabecear, mas deixou a bola passar e seu marcador, Lutsharel Geertruida, atrás dele, foi surpreendido e acabou mandando para o fundo da rede com a coxa (14').

Depois do gol, a equipe de Simeone, que nesta terça-feira chegou aos 100 jogos pelo Atlético em Champions, tentou desacelerar o ritmo do jogo contra um adversário que, empurrado pela torcida, tentava não se desligar.

Mas já no segundo tempo, o clube madrilenho desferiu mais um golpe, num chute de Mario Hermoso que contou com uma dose de sorte, para fazer 2x0 (57) e encaminhar a vitória.

A partida parecia sob controle pelos espanhóis e Simeone até poupou alguns de seus titulares, como Rodrigo de Paul e Morata, pensando no jogo de domingo contra o Barcelona, mas tudo se complicou quando, em um escanteio, Mats Wieffer pegou a bola no centro da área e cabeceou para a rede fazendo 2x1 (77').

Mas era o dia de sorte do Atlético. O atacante mexicano Santi Giménez marcou o gol decisivo na vitória dos 'colchoneros', com o prêmio adicional da classificação para as oitavas de final.

A vitória do Atleti significa também a classificação para as oitavas da Lazio, que mais cedo havia derrotado o Celtic com uma dose de sofrimento, graças aos dois gols de Ciro Immobile (82' e 85').

