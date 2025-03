A- A+

Campeonato Espanhol Atlético de Madrid empata com Espanyol e se afasta do título O time do técnico Diego Simeone soma 57 pontos na terceira posição

O Atlético de Madrid ficou mais longe da luta pelo título do Campeonato Espanhol ao empatar em 1 a 1 com o Espanyol neste sábado (29), resultado que deixa a equipe a seis pontos do líder Barcelona e a três do Real Madrid (2º), que ainda jogam nesta 29ª rodada.

O time 'colchonero' foi para o intervalo em vantagem graças ao golaço do lateral-direito César Azpilicueta (38'), mas Javi Puado (71') deixou tudo igual no segundo tempo.

Com o empate, o Atlético soma 57 pontos na terceira posição, contra 60 do Real Madrid, que neste sábado recebe o Leganés no Santiago Bernabéu, e 63 do Barcelona, que joga no domingo contra o Girona em Montjuic.

Pensando no jogo de volta da semifinal da Copa do Rei contra o Barça (empate em 4 a 4 na ida), o técnico do Atlético, Diego Simeone, poupou o atacante Julián Álvarez e Rodrigo de Paul, que só entraram no segundo tempo, antes do gol de empate.

O Espanyol (15º), que venceu o Real Madrid em Cornellà no início de fevereiro, está sem perder jogando em casa desde outubro do ano passado.



-- Jogos 29ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Real Sociedad - Valladolid 2 - 1

Espanyol - Atlético de Madrid 1 - 1

(14h30) Alavés - Rayo Vallecano

(17h00) Real Madrid - Leganés

- Domingo:

(09h00) Getafe - Villarreal

(11h15) Barcelona - Girona

(13h30) Athletic Bilbao - Osasuna

Valencia - Mallorca

(16h00) Betis - Sevilla

- Segunda-feira:

(16h00) Celta Vigo - Las Palmas

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 63 28 20 3 5 78 27 51

2. Real Madrid 60 28 18 6 4 59 27 32

3. Atlético de Madrid 57 29 16 9 4 47 23 24

4. Athletic Bilbao 52 28 14 10 4 46 24 22

5. Villarreal 44 27 12 8 7 49 38 11

6. Betis 44 28 12 8 8 38 35 3

7. Mallorca 40 28 11 7 10 28 34 -6

8. Celta Vigo 39 28 11 6 11 41 41 0

9. Real Sociedad 38 29 11 5 13 27 31 -4

10. Rayo Vallecano 37 28 9 10 9 31 31 0

11. Sevilla 36 28 9 9 10 32 37 -5

12. Getafe 36 28 9 9 10 25 23 2

13. Girona 34 28 9 7 12 36 41 -5

14. Osasuna 33 28 7 12 9 33 42 -9

15. Espanyol 29 28 7 8 13 27 40 -13

16. Valencia 28 28 6 10 12 31 46 -15

17. Alavés 27 28 6 9 13 32 42 -10

18. Leganés 27 28 6 9 13 26 43 -17

19. Las Palmas 25 28 6 7 15 32 47 -15

20. Valladolid 16 29 4 4 21 19 65 -46

Veja também