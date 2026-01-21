Qua, 21 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta21/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol Internacional

Atlético de Madrid empata na visita ao Galatasaray; Eintracht é eliminado da Champions

Colchoneros abriram o placar, mas gol contra de Llorente deixou tudo igual

Reportar Erro
Llorente, do Atlético de Madrid, marcou gol contra diante do Galatasaray, na Champions League Llorente, do Atlético de Madrid, marcou gol contra diante do Galatasaray, na Champions League  - Foto: OZAN KOSE / AFP

O Atlético de Madrid empatou com o Galatasaray em 1 a 1 nesta quarta-feira (21), em Istambul, e deixou de depender de si mesmo para conseguir a classificação direta para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

O time 'colchonero' entrou na rodada na oitava posição, a última que leva à fase de oitavas sem a necessidade de passar por um playoff prévio, e depois deste empate pode cair na tabela se os demais resultados do dia não forem favoráveis.

Leia também

• Champions League: confira os jogos da rodada desta quarta-feira (21) e saiba onde assistir

• Vini Jr. vira maior garçom do Real na Champions e responde vaias: 'Sou humano'

O Atlético pode ficar em uma posição mais desconfortável antes da oitava e última rodada, na próxima quarta-feira, quando a equipe receberá o Bodo/Glimt no estádio Metropolitano.

No jogo desta quarta-feira, os espanhóis abriram o placar logo aos quatro minutos com um gol de cabeça de Giuliano Simeone, aproveitando uma bola levantada na área pelo italiano Matteo Ruggeri.

O empate do Galatasaray saiu ainda no primeiro tempo, depois que Marcos Llorente marcou contra ao tentar cortar um cruzamento por baixo de Roland Sallai (20').

Com a igualdade no placar, o jogo seguiu equilibrado, sem grandes oportunidades para ambas as equipes até a reta final da partida.

O atacante francês Antoine Griezmann teve a melhor chance do Atlético em uma cobrança de falta (85') que o goleiro Ugurcan Cakir espalmou para escanteio.

Nos acréscimos, o Galatasaray teve a vitória nas mãos quando o brasileiro Gabriel Sara finalizou cara a cara e Jan Oblak salvou os espanhóis fazendo uma grande defesa (90'+4).

Com o empate, o time turco soma agora 10 pontos e é o 16º colocado, à espera dos demais resultados da rodada.

O objetivo do Galatasaray, que na última rodada visitará o Manchester City, será se garantir entre os 24 primeiros colocados para poder disputar o playoff de acesso às oitavas de final.

Eliminado
Já o Eintracht Frankfurt ficou sem chances de avançar ao mata-mata da Champions depois de sofrer uma dura derrota para o Qarabag por 3 a 2 em jogo disputado também nesta quarta-feira, no Azerbaijão.

O time alemão, agora 34º na tabela, perdeu de virada após estar vencendo por 2 a 1 e o terceiro gol dos anfitriões foi marcado nos acréscimos pelo zagueiro Bahlul Mustafazada (90'+4). Com este resultado o Qarabag subiu para 19º.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter