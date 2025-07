A- A+

Futebol Atlético de Madrid está próximo de contratar Thiago Almada por mais de R$ 260 milhões, diz jornal Meio-campista argentino, que pertence ao Botafogo, está sem clube desde o fim do empréstimo com o Lyon

O Atlético de Madrid está próximo de vencer a disputa pelo meio-campista Thiago Almada, que pertence ao Botafogo, mas estava emprestado ao Lyon até o fim de junho. Segundo o jornal português Record, o time espanhol deve fechar a contratação do jogador argentino com valores podendo ultrapassar os 40 milhões de euros (R$ 260 milhões, na atual cotação).

Ainda conforme o portal, o técnico Diego Simeone teve um papel fundamental para a escolha de Thiago Almada, que estava próximo de um acerto com o Benfica. Contudo, os valores oferecidos pelo clube espanhol foram considerados muito acima do que os portugueses poderiam pagar pelo jogador de 24 anos.

Recentemente, o Zenit, da Rússia, havia entrado na briga com o Benfica pela contratação do meio-campista argentino. Segundo o jornal O Jogo, também de Portugal, o Nottingham Forest, da Inglaterra, que contratou recentemente Igor Jesus e Jair, ambos do Botafogo, também era um dos interessados em Thiago Almada.

A exigência da Eagle é clara desde o início: liberar Almada apenas por valores próximos a 40 milhões. O argentino foi a contratação mais cara da história do futebol brasileiro por 25 milhões de dólares (R$ 137,4 milhões na cotação da época).

O contrato de empréstimo de Almada com o Lyon terminou no último dia 30 de junho. A partir de 1º de julho, o jogador voltou a estar vinculado ao Botafogo, mas não deve atuar novamente pelo clube carioca. Revelado no Vélez Sarsfield e campeão do mundo com a seleção argentina, o meia de 23 anos teve boa passagem pelo Lyon, o que despertou o interesse de diversos clubes europeus.

