Copa do Rei Atlético de Madrid atropela o Getafe e carimba vaga na semifinal da Copa do Rei A equipe da capital espanhola não chega à final da competição desde a temporada 2012/13

Vivendo grande fase no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid confirmou o bom momento também na Copa do Rei ao garantir vaga na semifinal com uma goleada por 5 a 0 sobre o Getafe, nesta terça-feira, no Estádio Metropolitano.

Os gols foram marcados por Giuliano Simeone (duas vezes), Samuel Lino, Correa e Sorloth.



O Atlético construiu a vitória já no primeiro tempo ao abrir uma vantagem de 3 a 0 e, na segunda etapa, apenas administrou o resultado para confirmar a classificação.

O time comandado por Diego Simeone segue em busca de seu 11º título na competição, ficando atrás apenas de Barcelona (31), Athletic Bilbao (24) e Real Madrid (20). No entanto, não chega à final desde a temporada 2012/13, quando conquistou a taça.



Dominante na primeira etapa, o Atlético saiu na frente logo aos oito minutos. Javi Galán cruzou na medida para Giuliano Simeone, que cabeceou firme para abrir o placar.

Aos 17, o mesmo Simeone aproveitou passe de De Paul na marca do pênalti e tocou com categoria para ampliar.



Aos 42 minutos, Julián Álvarez acionou Samuel Lino pela esquerda O brasileiro aplicou um drible desconcertante no marcador e finalizou com força para fazer o terceiro gol, deixando o Getafe completamente desorientado e sem reação antes do intervalo.



Na etapa complementar, o Atlético de Madrid desacelerou o ritmo, focando mais em controlar a posse de bola e administrar a larga vantagem.

O Getafe tentou se impor com algumas investidas tímidas, mas sem levar grande perigo ao gol defendido por Musso.

Aos 33 minutos, em um raro momento de intensidade ofensiva, Correa recebeu próximo à intermediária e acertou um belo chute de longa distância, ampliando para 4 a 0.



Mesmo com o jogo praticamente resolvido, o time de Simeone continuou buscando espaços. Aos 41, em uma rápida troca de passes, Correa deu uma assistência precisa para Sorloth, que finalizou com tranquilidade e deu números finais à goleada.



A rodada das quartas de final continua nesta quarta-feira, quando o Real Madrid enfrenta o Leganés tentando confirmar o favoritismo. Na quinta, o Barcelona visita o Valencia, enquanto o Osasuna encara a Real Sociedad.

