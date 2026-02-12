Qui, 12 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta12/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol Europeu

Atlético de Madrid goleia Barcelona e fica perto da final da Copa do Rei

Jogo de volta está marcado para o dia 3 de março, no Camp Nou

Reportar Erro
Alvarez e Griezmann marcaram na goleada do Atlético de Madrid em cima do Barcelona, pela Copa do Rei Alvarez e Griezmann marcaram na goleada do Atlético de Madrid em cima do Barcelona, pela Copa do Rei  - Foto: OSCAR DEL POZO / AFP

O Atlético de Madrid deu um passo gigante rumo à decisão da Copa do Rei da Espanha ao golear o Barcelona por 4x0 nesta quinta-feira (12), no jogo de ida da semifinal, no estádio Metropolitano.

Um erro crasso do goleiro Joan García, que não conseguiu dominar a bola com o pé ao receber um passe simples de Eric García (7'), abriu o placar.

Em seguida, o francês Antoine Griezmann (14') e o nigeriano Ademola Lookman (33') ampliaram a vantagem o Atlético, antes de o argentino Julián Álvarez (45+2') voltar a balançar as redes após 11 jogos sem marcar para selar a goleada.

Leia também

• "Não é um grande clube": Ex-técnico do Tottenham detona equipe após demissão de sucessor

• Jogador da seleção da Inglaterra é multado após atravessar sinal vermelho dirigindo Lamborghini

Reportar Erro

Veja também

Newsletter