Futebol Europeu
Atlético de Madrid goleia Barcelona e fica perto da final da Copa do Rei
Jogo de volta está marcado para o dia 3 de março, no Camp Nou
Alvarez e Griezmann marcaram na goleada do Atlético de Madrid em cima do Barcelona, pela Copa do Rei - Foto: OSCAR DEL POZO / AFP
O Atlético de Madrid deu um passo gigante rumo à decisão da Copa do Rei da Espanha ao golear o Barcelona por 4x0 nesta quinta-feira (12), no jogo de ida da semifinal, no estádio Metropolitano.
Um erro crasso do goleiro Joan García, que não conseguiu dominar a bola com o pé ao receber um passe simples de Eric García (7'), abriu o placar.
Em seguida, o francês Antoine Griezmann (14') e o nigeriano Ademola Lookman (33') ampliaram a vantagem o Atlético, antes de o argentino Julián Álvarez (45+2') voltar a balançar as redes após 11 jogos sem marcar para selar a goleada.