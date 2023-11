Atlético de Madrid goleia Celtic e se aproxima das oitavas da Liga

A- A+

O Atlético de Madrid ficou mais perto das oitavas de final da Liga dos Campeões depois de golear nesta terça-feira (7) o Celtic por 6 a 0, com dois gols de Antoine Griezmann e Álvaro Morata, e assumir a liderança do grupo E.

Os 'rojiblancos', impulsionados pelos gols de Griezmann (6' e 60'), Morata (45'+2 e 76'), Samuel Lino (66') e Saúl Ñíguez (85'), lideram a chave com um ponto à frente da Lazio, que venceu o Feyenoord por 1 a 0 em jogo simultâneo.

O 'Atleti' poderá garantir sua classificação com uma nova vitória na próxima rodada da Champions, no campo do time holandês. Os madrilenhos venceram um jogo que mudou radicalmente após a expulsão do aracante japonês do Celtic Daizen Maeda, por dar uma entrada dura em Mario Hermoso logo aos 23 minutos.

Com sua vantagem numérica, o Atlético assumiu o controle de uma partida que até então estava nas mãos do Celtic.

Os escoceses dominavam até à saída de Maeda, embora sem colocar Jan Oblak em sérios apuros. Já o Atleti, que levava perigo no contra-ataque, abriu a vantagem cedo.



Griezmann recebeu um cruzamento da direita de Rodrigo Riquelme e superou o goleiro Joe Hart (6'), marcando seu terceiro gol na Champions.

O campeão mundial de 2018 voltou a ser o homem mais decisivo do time rojiblanco, participando das ações ofensivas mais perigosas e ajudando na defesa.

O francês originou o segundo gol com um passe longo para José María Giménez, que deixou a bola na área para Morata fazer 2 a 0 (45'+2).

Atlético de Madrid seguiu pressionando e Griezmann reapareceu após o intervalo para fazer 3 a 0 (60').

O francês foi substituído em seguida por Saúl Ñíguez, enquanto Riquelme deu lugar a Samuel Lino (65'). E Lino, que voltou a jogar após três jogos afastado devido a uma torção no joelho, não precisou de um minuto para fazer 4 a 0 com um chute da esquerda (66').

O gol foi o golpe final no Celtic, que não conseguia se aproximar da área de Jan Oblak.

Com domínio absoluto, o Atlético ainda ampliou com os gols de Morata (76') e Saúl (85').

