Atlético de Madrid goleia Las Palmas antes de visitar Inter de Milão na Champions

O Atlético de Madrid goleou o Las Palmas por 5 a 0 neste sábado (17), pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol, três dias antes de visitar a Inter de Milão pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Os gols de Marcos Llorente (15' e 20'), Ángel Correa (47' e 62') e Memphis Depay (87') devolveram o Atlético provisoriamente à terceira posição na tabela, à espera do resultado do duelo entre Barcelona e Celta de Vigo ainda neste sábado.

O técnico Diego Simeone mexeu na equipe já pensando no jogo contra a Inter, na próxima terça-feira, em San Siro. Llorente formou com Correa a dupla ofensiva para dar descanso a Antoine Griezmann e Memphis Depay, enquanto Álvaro Morata segue se recuperando de uma torção no joelho.

E a parceria deu certo. Aos 20 do primeiro tempo, o Atlético já vencia por 2 a 0 com dois gols de Llorente em cinco minutos. Na segunda etapa, foi a vez de Correa balançar as redes duas vezes, antes de Memphis Depay fechar o placar na reta final da partida.

Com a vitória, o time 'colchonero' também encerrou uma sequência de dois jogos sem vencer no campeonato. Já o Las Palmas dá um passo atrás em seu objetivo de alcançar a zona de classificação para as copas europeias.

Jogos da 25ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira:

Villarreal - Getafe 1 - 1

Sábado:

Atlético de Madrid - Las Palmas 5 - 0

(12h15) Osasuna - Cádiz

(14h30) Celta Vigo - Barcelona

(17h00) Valencia - Sevilla

Domingo:

(10h00) Rayo Vallecano - Real Madrid

(12h15) Granada - Almería

(14h30) Mallorca - Real Sociedad

(17h00) Betis - Alavés

Segunda-feira:

(17h00) Athletic Bilbao - Girona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 61 24 19 4 1 52 15 37

2. Girona 56 24 17 5 2 52 29 23

3. Atlético de Madrid 51 25 16 3 6 50 26 24

4. Barcelona 51 24 15 6 3 50 33 17

5. Athletic Bilbao 46 24 13 7 4 42 21 21

6. Betis 38 24 9 11 4 28 25 3

7. Real Sociedad 37 24 9 10 5 32 22 10

8. Las Palmas 35 25 10 5 10 25 25 0

9. Valencia 35 24 10 5 9 29 29 0

10. Getafe 34 25 8 10 7 33 34 -1

11. Osasuna 29 24 8 5 11 27 36 -9

12. Alavés 27 24 7 6 11 24 31 -7

13. Villarreal 26 25 6 8 11 35 47 -12

14. Rayo Vallecano 24 24 5 9 10 21 32 -11

15. Sevilla 23 24 5 8 11 30 37 -7

16. Mallorca 23 24 4 11 9 21 31 -10

17. Celta Vigo 20 24 4 8 12 26 35 -9

18. Cádiz 17 24 2 11 11 15 33 -18

19. Granada 13 24 2 7 15 26 48 -22

20. Almería 7 24 0 7 17 22 51 -29

