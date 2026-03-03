A- A+

Futebol Internacional Atlético de Madrid perde para Barça, mas vai à final da Copa do Rei Adversário na final sairá entre Athletic Bilbao e Real Sociedad

O Atlético de Madrid se classificou nesta terça-feira (3) para a final da Copa do Rei da Espanha, apesar da derrota por 3 a 0 para o Barcelona, que precisava de mais um gol no Camp Nou para devolver a derrota por 4 a 0 no jogo de ida.

Marc Bernal (29' e 72') e Raphinha (45'+4, de pênalti) mantiveram até o final a esperança de uma virada do Barça, que não aconteceu.

O Atlético, que não levanta a Copa do Rei desde 2013, vai disputar a final em Sevilha contra o vencedor do clássico basco entre Real Sociedad e Athletic Bilbao na quarta-feira (1 a 0 na ida para a Real).

Veja também