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Futebol Europeu Atlético de Madrid perde para Barcelona, mas avança à semifinal da Liga dos Campeões Catalães abriram dois gols de vantagem, mas gol de Lookman deu classificação ao time de Madrid

O Atlético de Madrid até perdeu pelo placar de 2x1 para o Barcelona, nesta terça-feira (14), no Metropolitano. Ainda assim, os colchoneros conseguiram sustentar o resultado no placar agregado e avançaram à semifinal da Liga dos Campeões por 3x2 após duas partidas.

O Barça conseguiu reverter a desvantagem de 2x0 do jogo de ida por meio de Lamine Yamal (4') e Ferrán Torres (24'), mas um gol de Ademola Lookman (31') garantiu a classificação do time madrilenho para a próxima fase.

Na semifinal, o 'Atleti' vai enfrentar o vencedor do confronto entre Arsenal e Sporting, que será disputado na quarta-feira em Londres. O time inglês venceu na ida em Lisboa por 1x0.

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