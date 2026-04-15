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FUTEBOL Atlético de Madrid provoca Lamine Yamal após eliminar o Barcelona na Champions League Em publicação no Instagram, o clube compartilhou uma montagem com seus jogadores usando óculos semelhantes aos que Yamal havia aparecido anteriormente.

O Atlético de Madrid utilizou as redes sociais para alfinetar o jovem Lamine Yamal após eliminar o Barcelona na Champions League. A provocação veio na esteira de uma declaração do atacante antes do confronto decisivo disputado no Metropolitano.



Na véspera do duelo, Yamal havia demonstrado confiança ao comentar sobre o estilo de jogo do adversário. O atacante chegou a pedir, em tom descontraído, que o técnico Diego Simeone o deixasse em situações de um contra um com os defensores do time madrilenho.



"Espero que o Cholo (Simeone) me faça um favor e me coloque em uma luta mano a mano", disse o camisa 10 do Barça na coletiva antes da partida.



Depois da vitória por 2 a 1 no Metropolitano e da consequente vaga nas semifinais, o Atlético respondeu de forma irônica. Em publicação no Instagram, o clube compartilhou uma montagem com Griezmann, Julián Álvarez, Lookman e Sorloth usando óculos semelhantes aos que Yamal havia aparecido anteriormente.

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