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Atlético de Madrid provoca Lamine Yamal após eliminar o Barcelona na Champions League

Em publicação no Instagram, o clube compartilhou uma montagem com seus jogadores usando óculos semelhantes aos que Yamal havia aparecido anteriormente.

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Julian Alvarez, atacante Argentino do Atlético de MadridJulian Alvarez, atacante Argentino do Atlético de Madrid - Foto: Atlético de Madrird/x/divulgações

O Atlético de Madrid utilizou as redes sociais para alfinetar o jovem Lamine Yamal após eliminar o Barcelona na Champions League. A provocação veio na esteira de uma declaração do atacante antes do confronto decisivo disputado no Metropolitano.

Na véspera do duelo, Yamal havia demonstrado confiança ao comentar sobre o estilo de jogo do adversário. O atacante chegou a pedir, em tom descontraído, que o técnico Diego Simeone o deixasse em situações de um contra um com os defensores do time madrilenho.

"Espero que o Cholo (Simeone) me faça um favor e me coloque em uma luta mano a mano", disse o camisa 10 do Barça na coletiva antes da partida.

Depois da vitória por 2 a 1 no Metropolitano e da consequente vaga nas semifinais, o Atlético respondeu de forma irônica. Em publicação no Instagram, o clube compartilhou uma montagem com Griezmann, Julián Álvarez, Lookman e Sorloth usando óculos semelhantes aos que Yamal havia aparecido anteriormente.

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Dentro de campo, o Atlético confirmou a classificação mesmo com dificuldades. Após vencer o primeiro jogo, a equipe viu o Barcelona abrir vantagem no placar, mas conseguiu reagir e administrar o resultado para avançar.

O duelo ainda teve momentos decisivos, como um gol anulado dos catalães e a expulsão de Eric Garcia, fatores que impactaram diretamente o andamento da partida e favoreceram o time comandado por Simeone.

Com a vaga garantida, o Atlético de Madrid agora aguarda o classificado entre Arsenal e Sporting na semifinal da Champions League.

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