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FUTEBOL Atlético de Madrid sai em defesa de brasileira acusada de racismo e critica denúncia Clube afirma confiar na versão de Gio Garbelini e diz que jogadora tem histórico "respeitoso"

O Atlético de Madrid se manifestou nesta sexta-feira em defesa da atacante brasileira Gio Garbelini, acusada de racismo durante a semifinal da Copa da Rainha contra o CD Tenerife, e classificou a denúncia como grave, cobrando responsabilidade na apuração dos fatos. Em nota oficial enviada ao GLOBO, o clube afirmou que confia plenamente na conduta da jogadora e destacou seu histórico dentro e fora de campo.

"No Atlético de Madrid todos conhecemos de sobra a Gio, sabemos qual é sua forma de ser e ela demonstrou amplamente que sua conduta é respeitosa com todos. Ela mesma já explicou o ocorrido e, em nenhum momento, houve comportamento reprovável de sua parte. Uma acusação de racismo é um assunto muito grave que ninguém deveria fazer de forma leviana", disse o clube, em comunicado.

A manifestação ocorre após o episódio registrado na súmula da partida disputada em Santa Cruz de Tenerife. Segundo o documento, a goleira Noelia Ramos relatou à arbitragem que Gio teria chamado a zagueira Fatou Dembele de “negra” durante uma confusão em campo, nos minutos finais do segundo tempo. O protocolo antirracismo foi acionado, e o jogo ficou paralisado por cerca de cinco minutos.

Gio Garbelini nega categoricamente a acusação. Em posicionamento público, a atacante afirmou que a fala atribuída a ela “simplesmente não aconteceu” e reiterou seu repúdio a qualquer forma de discriminação.

"Nego, de forma rotunda e categórica, ter proferido qualquer comentário racista ou ofensivo. O racismo é algo que rejeito profundamente e vai contra tudo o que sou e vivi no esporte", afirmou a jogadora.

A arbitragem, por sua vez, registrou que nem a juíza principal nem sua equipe ouviram a suposta ofensa durante o jogo. Ainda assim, o relato da goleira do Tenerife foi incluído na súmula oficial. Após o apito final, uma nova confusão foi registrada no túnel de acesso aos vestiários, envolvendo atletas das duas equipes.

Dentro de campo, o Atlético de Madrid venceu por 1 a 0, com gol de Jensen, e garantiu vaga na final da Copa da Rainha. O adversário sairá do confronto entre Barcelona e Levante Badalona.

Nota enviada ao GLOBO na íntegra:

"No Atlético de Madrid, todos conhecemos muito bem a Gio, sabemos como ela é e ela já demonstrou amplamente que sua conduta é respeitosa com todos, dentro e fora de campo. Ela mesma explicou o que aconteceu e, em nenhum momento, houve qualquer comportamento reprovável de sua parte.

Uma acusação de racismo é um assunto muito grave que ninguém deveria fazer de forma leviana".

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