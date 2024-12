A- A+

La Liga Atlético de Madrid sofre em casa, mas busca virada incrível aos 49min do 2º tempo no Espanhol Com resultado, Atleti segue na briga pela ponta da tabela

Em jogo de sete gols, o Atlético de Madrid sofreu neste domingo (08), mas buscou uma incrível virada sobre o Sevilla, por 4 a 3, diante de sua torcida, em rodada do Campeonato Espanhol. O resultado manteve a equipe do técnico Diego Simeone na cola dos líderes da tabela.

O Atlético chegou aos 35 pontos, três abaixo do líder Barcelona e apenas um atrás do Real Madrid. As duas equipes da capital espanhola têm um jogo a menos que o time catalão. Já o Sevilla permanece longe da briga pelas primeiras posições, na modesta 13ª colocação, com 19 pontos.

O primeiro tempo no estádio Civitas Metropolitano começou movimentado. Foram dois gols em apenas dois minutos. O Atlético abriu o placar com Rodrigo de Paul, aos 10, e Lukébakio respondeu ao empatar para o Sevilla, aos 12. Aos 32, Romero virou o placar em favor dos visitantes. Julian Alvarez chegou a marcar, mas o VAR anulou o que seria o segundo gol do Atlético.

A etapa final contou com o terceiro gol do Sevilla, com Sánchez, aos 12. A reação atleticana começou cinco minutos depois, com gol de Griezmann. Lino anotou o terceiro dos anfitriões aos 34. E o atacante francês decretou a vitória do time de Madri aos 49 minutos do segundo tempo.

Na cola do time madrilenho na tabela, o Athletic Bilbao fez a lição de casa e derrotou o Villarreal por 2 a 0. Paredes e Iñaki Williams, um em cada tempo, marcaram os gols da partida. Gueye chegou a balançar as redes pelo Villarreal quando os anfitriões venciam por 1 a 0, mas o gol foi anulado pelo VAR. A equipe de Bilbao ocupa o quarto lugar, com 32 pontos, contra 26 do Villarreal, quinto colocado.

Fora de casa, a Real Sociedad superou o Leganés por 3 a 0. Méndez, Barrenetxea e Oyarzabal fizeram os gols dos anfitriões, que figuram em sexto lugar na classificação geral, com 24 pontos O Leganés é o 16º colocado, com 15.

No outro jogo do dia, Osasuna e Alavés empataram por 2 a 2 na casa do primeiro. Budimir e García marcaram pelo Osasuna e Kike García anotou os dois gols do time visitante, 15º colocado, com 15 pontos. A equipe da casa aparece na sétima posição, com 24.



