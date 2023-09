A- A+

La Liga Atlético de Madrid sofre, mas vence Osasuna fora de casa; Confira os resultados da La Liga Com gols de Antoine Griezmann e Rodrigo Riquelme, os Colchoneros chegam aos 13 pontos, seis a menos do que o líder Girona, porém, com um jogo a menos

O Atlético de Madrid manteve sua boa sequência, mas sofreu para derrotar o Osasuna fora de casa por 2 a 0 nesta quinta-feira (28), no encerramento da 7ª rodada da La Liga .

O time 'colchonero', que no domingo passado derrotou o Real Madrid por 3 a 1, chegou a mais uma vitória graças aos gols de Antoine Griezmann (20') e Rodrigo Riquelme (80').

Com o resultado, o Atlético fica em quinto na tabela, a seis pontos do líder Girona, mas com um jogo a menos.

"Era importante não pararmos depois do jogo do Real Madrid e virmos aqui para vencer", disse Griezman em entrevista à plataforma DAZN depois da partida.

Tanto Atlético quanto Osasuna acabaram a partida com dez jogadores. Nos minutos finais, os donos da casa tiveram o atacante Chimy Ávila expulso com vermelho direto e os 'colchoneros' perderam Álvaro Morata, que recebeu dois cartões amarelos.

O time madrilenho saiu na frente com Griezmann aproveitando rebote do goleiro Aitor Fernández, após cruzamento de Samuel Lino que Morata não alcançou (20').

Depois do gol, o Osasuna começou a pressionar em busca do empate e conseguiu marcar em uma cabeçada de David García (75'), mas o lance foi anulado por uma polêmica falta sobre Axel Witsel, o que gerou muita reclamação e causou a expulsão do técnico Jagoba Arrasate.

"Foi um gol claríssimo, disse a ele que não foi nada e o árbitro me expulsou", lamentou Arrasate após a partida.

O Atlético aproveitou o momento para matar o jogo em um contra-ataque puxado por Lino que terminou com a finalização de Riquelme para as redes (80').

"No primeiro tempo fomos melhores, controlamos melhor o jogo. No segundo, acho que o cansaço nos fez perder forças para poder sair, para poder jogar", explicou após o jogo o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone.

Mais cedo, o Celta de Vigo não passou de um empate em casa com o Alavés em 1 a 1.

O time do técnico Rafa Benítez saiu na frente com um gol contra de Rafa Marín (35'), mas os visitantes empataram com Samuel Omorodion (73').

O ponto conquistado tirou o Celta da zona de rebaixamento, mas a equipe continua em situação delicada na tabela.

No outro jogo do dia, o Granada também empatou em 1 a 1 com o Betis, que abriu o placar com o senegalês Assane Diao (51'), mas Lucas Boyé (67') deixou tudo igual.

Jogos da 7ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

Terça-feira:

Sevilla - Almería 5 - 1

Mallorca - Barcelona 2 - 2

Quarta-feira:

Villarreal - Girona 1 - 2

Athletic Bilbao - Getafe 2 - 2

Real Madrid - Las Palmas 2 - 0

Cádiz - Rayo Vallecano 0 - 0

Valencia - Real Sociedad 0 - 1

Quinta-feira:

Celta Vigo - Alavés 1 - 1

Granada - Betis 1 - 1

Osasuna - Atlético de Madrid 0 - 2

Veja também

Série B Vitória x Tombense: onde assistir ao vivo, horário e escalações