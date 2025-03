A- A+

Campeonato Espanhol Atlético de Madrid supera Bilbao e assume liderança provisória do Espanhol Julián Alvarez fez o gol e a festa da torcida no estádio Civitas Metropolitano

O Atlético de Madrid aproveitou a oportunidade e vai dormir na liderança do Campeonato Espanhol. Apesar do duelo com clima de clássico, o time do técnico Diego Simeone venceu o Athletic Bilbao por 1 a 0, neste sábado, e fez a festa da torcida no estádio Civitas Metropolitano.

O time de Madrid chegou aos 56 pontos, superando os rivais Real Madrid e Barcelona, ambos com 54 pontos. O Real já jogou e perdeu neste sábado. Mas a equipe catalã entrará em campo no domingo e poderá derrubar o Atlético da primeira colocação. Já o Athletic Bilbao ocupa o quarto lugar da tabela, com 48.

O Atlético entrou em campo poucas horas após o Real Madrid ser surpreendido pelo Betis por 2 a 1, com direito a virada no placar. O tropeço do rival dava ao Atlético a chance de alcançar a liderança provisória em caso de vitória neste sábado.

Diante deste cenário, Atlético e Athletic Bilbao fizeram um primeiro tempo quente, renhido, de disputas intensas, mas sem gols. Ambos os times criaram boas oportunidades para marcar. Pelo time da casa, Giuliano Simeone quase marcou aos 30 minutos. Pela equipe visitante, Iñaki Williams parou no goleiro Oblak aos 11.

O segundo tempo manteve o mesmo ritmo até os 20, quando o placar foi inaugurado, com um dedo de Diego Simeone. Julián Alvarez recebeu passe preciso de Llorente na entrada de área e bateu na saída do goleiro Unai Simón, no seu canto esquerdo. O autor do gol havia entrado em campo apenas seis minutos antes de anotar o primeiro da partida.

Em desvantagem, o Athletic foi para cima em busca do empate. E carimbou a trave por três vezes na reta final da partida. Aos 29, Beñat desviou de cabeça e mandou no pé da trave. No rebote da jogada, Nico Williams encheu o pé e mandou no travessão. Pouco depois, aos 36, Iñaki acertou outro forte chute no travessão, para desespero do banco de reservas do Bilbao.

Concentrado na defesa, diante da forte pressão dos visitantes, o Atlético apostava nos contra-ataques enquanto Diego Simeone gesticulava em direção das arquibancadas cobrando mais apoio da torcida. Sob os gritos do público, o Atlético se segurou até o apito final e assegurou a temporária primeira colocação da tabela.

