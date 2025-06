Atlético de Madrid tem interesse na contratação de Yuri Alberto, do Corinthians, diz jornal

A- A+

O Atlético de Madrid se prepara para enfrentar o Seattle Sounders, nesta quinta-feira, pela segunda rodada do Grupo B do Mundial de Clubes da Fifa, mas também está se preocupando com a montagem de seu elenco para a próxima temporada. Segundo o jornal AS, da Espanha, os Colchoneros têm interesse na contratação do atacante Yuri Alberto, do Corinthians.

Ainda conforme o portal, a chegada de Yuri Alberto seria para substituir o argentino Ángel Correa, que está próximo de deixar o Atlético de Madrid e se transferir para o Tigres, do México. Os primeiros contatos com o Corinthians aconteceram em meados de abril e devem ser retomados após a Copa do Mundo nos Estados Unidos.

O fato de Yuri Alberto ter passaporte europeu é um diferencial para a sondagem do Atlético de Madrid, pois ele não ocuparia a vaga de um jogador estrangeiro. O time espanhol, no entanto, tem a concorrência da Roma, da Itália, e do Everton, da Inglaterra, pela contratação do atacante de 24 anos, que foi artilheiro do Brasileirão no ano passado.

