Futebol Internacional Atlético de Madrid tem volante Éderson como alvo no final da janela de transferência, diz jornal Brasileiro já avisou que não pretende renovar e quer jogar no futebol espanhol

O Atlético de Madrid entra na reta final da janela de transferências em busca do reforço considerado ideal para o meio-campo. O nome escolhido é o do brasileiro Éderson, atualmente na Atalanta.

As conversas, iniciadas há semanas, seguem em andamento tanto com o jogador quanto com o clube italiano, embora o acordo ainda esteja distante de ser fechado.

O volante é visto como a principal opção para suprir a lacuna deixada por Conor Gallagher no elenco colchonero.

Monitorado pelo Atlético há pelo menos duas temporadas, Éderson só não chegou antes por entraves financeiros. Desta vez, o cenário é diferente: com contrato válido até junho de 2027, o jogador já comunicou à Atalanta que não pretende renovar e deseja deixar o clube, seja agora ou na próxima janela europeia, quando restará apenas um ano de vínculo.

Nos bastidores, o Atlético avalia estar em posição estratégica. Além da boa relação com o atleta, os laços entre os dois clubes são considerados sólidos, reforçados por negociações recentes envolvendo jogadores como Juan Musso, Matteo Ruggeri e Giacomo Raspadori.

A diretoria espanhola tenta reduzir os valores exigidos pela Atalanta, contando também com a postura ativa de Éderson, que tem manifestado o desejo de atuar no futebol espanhol.

Segundo pessoas próximas à negociação, jogadores do elenco do Atlético entraram em contato direto com o brasileiro nos últimos dias para reforçar o interesse. A resposta foi clara: ele quer jogar no Metropolitano.

