Ter, 27 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça27/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol Internacional

Atlético de Madrid tem volante Éderson como alvo no final da janela de transferência, diz jornal

Brasileiro já avisou que não pretende renovar e quer jogar no futebol espanhol

Reportar Erro
Éderson, volante brasileiro, deve deixar o AtalantaÉderson, volante brasileiro, deve deixar o Atalanta - Foto: Piero Cruciatti/AFP

O Atlético de Madrid entra na reta final da janela de transferências em busca do reforço considerado ideal para o meio-campo. O nome escolhido é o do brasileiro Éderson, atualmente na Atalanta.

As conversas, iniciadas há semanas, seguem em andamento tanto com o jogador quanto com o clube italiano, embora o acordo ainda esteja distante de ser fechado.

O volante é visto como a principal opção para suprir a lacuna deixada por Conor Gallagher no elenco colchonero.

Leia também

• Especulado no Vasco, Douglas Luiz entra na mira do Aston Villa

• Lamine Yamal brilha em campo e aposta em carro "pé no chão" fora dele

• Neymar garçom e Barcelona entre principais vítimas: como Mbappé superou marca de Ronaldo

Monitorado pelo Atlético há pelo menos duas temporadas, Éderson só não chegou antes por entraves financeiros. Desta vez, o cenário é diferente: com contrato válido até junho de 2027, o jogador já comunicou à Atalanta que não pretende renovar e deseja deixar o clube, seja agora ou na próxima janela europeia, quando restará apenas um ano de vínculo.

Nos bastidores, o Atlético avalia estar em posição estratégica. Além da boa relação com o atleta, os laços entre os dois clubes são considerados sólidos, reforçados por negociações recentes envolvendo jogadores como Juan Musso, Matteo Ruggeri e Giacomo Raspadori.

A diretoria espanhola tenta reduzir os valores exigidos pela Atalanta, contando também com a postura ativa de Éderson, que tem manifestado o desejo de atuar no futebol espanhol.

Segundo pessoas próximas à negociação, jogadores do elenco do Atlético entraram em contato direto com o brasileiro nos últimos dias para reforçar o interesse. A resposta foi clara: ele quer jogar no Metropolitano.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter