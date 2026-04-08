A- A+

Futebol Europeu Atlético de Madrid vence Barcelona na ida das quartas da Champions Rojiblancos levam vantagem de dois gols para Madrid, no jogo de volta

O Atlético de Madrid surpreendeu e venceu o Barcelona pelo placar de 2x0, no Camp Nou, no confronto de ida das quartas de final da Champions League. Os atacantes Alvarez e Sorloth fizeram os gols colchoneros, que deram vantagem para o confronto de volta.

Aproveitando a superioridade numérica após a expulsão do zagueiro Pau Cubarsí no final do primeiro tempo, Julián Álvarez acertou linda cobrança de falta e abriu o placar do duelo entre espanhóis.

Já durante o segundo tempo, o norueguês Alexander Sorloth aproveitou cruzamento de Ruggeri para dar a vitória ao Atlético no Camp Nou. Em 15 anos sob o comando de Simeone, essa é apenas a primeira vitória do treinador argentino na tradicional casa do time catalão.

O resultado coloca o time 'colchonero' em boa vantagem para o jogo de volta na semana que vem, no Estádio Metropolitano.

Veja também