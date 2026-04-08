Qua, 08 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta08/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol Europeu

Atlético de Madrid vence Barcelona na ida das quartas da Champions

Rojiblancos levam vantagem de dois gols para Madrid, no jogo de volta

Reportar Erro
Julian Álvarez marcou o primeiro do Atlético de Madrid diante do Barcelona, no jogo de ida das quartas de final da Champions LeagueJulian Álvarez marcou o primeiro do Atlético de Madrid diante do Barcelona, no jogo de ida das quartas de final da Champions League - Foto por JOSEP LAGO / AFP

O Atlético de Madrid surpreendeu e venceu o Barcelona pelo placar de 2x0, no Camp Nou, no confronto de ida das quartas de final da Champions League. Os atacantes Alvarez e Sorloth fizeram os gols colchoneros, que deram vantagem para o confronto de volta. 

Leia também

• Bayern mostra força, vence Real na Espanha e fica a um empate da semifinal da Champions League

• Barcelona bate Atlético de virada no Espanhol e aquece prévia pelas quartas da Champions

Aproveitando a superioridade numérica após a expulsão do zagueiro Pau Cubarsí no final do primeiro tempo, Julián Álvarez acertou linda cobrança de falta e abriu o placar do duelo entre espanhóis.

Já durante o segundo tempo, o norueguês Alexander Sorloth aproveitou cruzamento de Ruggeri para dar a vitória ao Atlético no Camp Nou. Em 15 anos sob o comando de Simeone, essa é apenas a primeira vitória do treinador argentino na tradicional casa do time catalão. 

O resultado coloca o time 'colchonero' em boa vantagem para o jogo de volta na semana que vem, no Estádio Metropolitano.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter