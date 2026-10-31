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Campeonato Espanhol Atlético de Madrid vence Levante (2-0) e é líder provisório do Espanhol Vitória garante liderança provisória ao Atlético, que soma sete triunfos consecutivos no Campeonato Espanhol

A três dias de receber o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Espanhol neste sábado (31), ao vencer o Levante fora de casa por 2 a 0.

Foi uma sétima vitória consecutiva na competição pela equipe de Diego Simeone, que somou 9 vitórias nas onze partidas disputadas desde o início do campeonato.

O Atlético (1º, 28 pontos) tem, por enquanto, um ponto de vantagem sobre o Barcelona (2º, 27 pontos), que recebe o Alavés (7º, 12 pontos) neste sábado, no Camp Nou, em busca de superar a derrota no 'El Clásico' do último fim de semana (2 a 1).

"O campeonato é muito longo. Sabemos qual caminho devemos seguir, mantendo o mesmo plano de sempre: jogo a jogo", declarou Simeone em entrevista coletiva, ao comentar a liderança provisória.

“Com muito entusiasmo, mas sempre mantendo a humildade de saber em que somos bons e em que precisamos melhorar”, ressaltou o técnico argentino.

Os 'colchoneros' conquistaram uma vitória sólida em Valência, graças às duas jogadas coletivas finalizadas pelo campeonato mundial em 2026 pela Espanha Alejandro Grimaldo (36'), autor de seu quarto gol na temporada, e pelo argentino Giuliano Simeone (62'), filho do treinador da equipe.

Com este triunfo, Simeone igualou Luis Aragonés como o técnico com mais vitórias na LaLiga, somando 344, marca alcançada em 565 partidas pelo campeonato espanhol.

"Estar quinze anos em um clube não é fácil. Construir o que construímos não é simples", disse 'El Cholo' sobre o feito, agradecendo à diretoria, aos seus auxiliares (atuais e antigos) e aos jogadores por sua trajetória.

Antes do início da partida, foi respeitado um minuto de silêncio em memória das 69 vítimas do acidente ferroviário na província de Toledo, que comoveu a Espanha nesta semana.

O Atlético recebe o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões na terça-feira, antes de enfrentar o Barça no estádio Metropolitano, no próximo fim de semana, pela LaLiga.

No domingo, o Real Madrid de José Mourinho, terceiro colocado na tabela, visite o Racing de Santander.



--- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):



Sexta-feira, 30 de outubro

Villarreal - Espanyol 0 - 1



Sábado, 31 de outubro

Levante-Atlético de Madrid 0-2

Rayo Vallecano x Celta de Vigo 3 a 0

(14h30) Betis - Málaga

(17h00) Barcelona - Alavés



Domingo, 1º de novembro

(10h00) Getafe - Sevilha

(12h15) Racing Santander - Real Madrid

(14h30) Elche - Valência

(17h00) Athletic Bilbao - Real Sociedad



Segunda-feira, 2 de novembro

(17h00) Deportivo La Coruña - Osasuna



Classificação: Pts JVED GP GP SG

1. Atlético de Madrid 28 11 9 1 1 22 8 14

2. Barcelona 27 10 9 0 1 40 11 29

3. Real Madrid 24 10 8 0 2 25 10 15

4. Betis 20 10 6 2 2 16 14 2

5. Real Sociedad 19 10 6 1 3 19 18 1

6. Sevilha 17 10 5 2 3 16 16 0

7. Alavés 12 10 3 3 4 14 11 3

8. Athletic Bilbao 12 9 3 3 3 12 9 3

9. Villarreal 12 11 3 3 5 15 15 0

10. Celta de Vigo 12 11 2 6 3 10 10 0

11. Rayo Vallecano 12 10 3 3 4 15 20 -5

12. Deportivo La Coruña 11 10 2 5 3 13 13 0

13. Espanhol 11 11 3 2 6 13 14 -1

14. Osasuna 11 10 3 2 5 10 20 -10

15. Racing Santander 11 10 3 2 5 15 26 -11

16. Elx 10 10 2 4 4 14 17 -3

17. Levante 10 11 2 4 5 16 21 -5

18. Getafe 9 10 2 3 5 5 15 -10

19. Valência 6 10 1 3 6 7 17 -10

20. Málaga 5 10 0 5 5 7 19 -12

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