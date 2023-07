A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Atlético de Madrid vence Manchester City em amistoso em Seul Os dois times entraram em campo com força máxima, com os citizens desfalcados apenas pelo meia belga Kevin De Bruyne

Campeão da última Liga dos Campeões, o Manchester City foi derrotado pelo Atlético de Madrid por 2 a 1 em amistoso disputado neste domingo (30), em Seul (Coreia do Sul).

Os dois times entraram em campo com força máxima, com o City desfalcado apenas pelo meia belga Kevin De Bruyne, que acaba de retornar aos treinos após a lesão que sofreu na final da Champions.

No início do segundo tempo, com as duas equipes já modificadas pelos treinadores, o Atlético abriu o placar com Memphis Depay aproveitando cruzamento de Angel Correa (66').Pouco depois, Yannick Carrasco ampliou para o time espanhol, após receber assistência de Depay (74').

Na reta final, o City diminuiu com gol do zagueiro português Rúben Dias (85'), único jogador da equipe, além do atacante argentino Julian Álvarez, que jogou os 90 minutos.

