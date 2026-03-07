A- A+

Futebol Internacional Atlético de Madrid vence Real Sociedad no Espanhol em prévia da final da Copa do Rei Equipes se enfrentarão novamente na disputa pelo título da Copa do Rei no dia 18 de abril, em Sevilha

O Atlético de Madrid derrotou a Real Sociedad por 3 a 2 neste sábado (7), pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol, numa prévia emocionante da final da Copa do Rei, que colocará as duas equipes frente a frente daqui a pouco mais de um mês.

Um gol para cada lado em cada tempo, ambos quase seguidos, e tudo levava a crer que haveria um empate no estádio Metropolitano, assim como no duelo do primeiro turno, deixando o acerto de contas para a final do dia 18 de abril, em Sevilha.

Mas o atacante Nico González, que já havia marcado depois sair do banco de reservas com um passe genial de calcanhar de Antoine Griezmann, levou a torcida 'colchonera' ao delírio mandando a bola para as redes de cabeça após cruzamento de Matteo Ruggeri.

Com a vitória, o Atlético segue em terceiro na tabela, a dez pontos do líder Barcelona, e a Real Sociedad (8ª) dá um passo atrás na briga por uma vaga nas copas europeias da próxima temporada.

Os demais jogos já encerrados deste sábado terminaram empatados. O Osasuna (10º) correu atrás do prejuízo depois de sair perdendo fora de casa por 2 a 0 para o Mallorca (18º) e conseguiu garantir um ponto (2 a 2), enquanto o Levante (19º) deixou a vitória sobre o Girona (12º) escapar nos acréscimos (1 a 1).

