Futebol Espanhol Atlético de Madrid vence Sevilla em jogo adiado do Campeonato Espanhol Em jogo adiado da quarta rodada, Colchoneros vencem com gol de Marcos Llorente

O Atlético de Madrid irá encerrar o ano de 2023 como terceiro colocado do Campeonato Espanhol, após a vitória deste sábado (23) sobre o Sevilla por 1x0, em jogo da 4ª rodada que deveria ter acontecido em setembro.

Na ocasião, a partida foi adiada devido a um alerta meteorológico das autoridades sobre uma tempestade que se aproximava da capital espanhola.

Marcos Llorente fez no primeiro minuto do segundo tempo o único gol do jogo, no qual o Atlético terminou com dez jogadores em campo devido à expulsão do turco Çaglar Söyüncü (72').

Com 38 pontos, o time 'colchonero' alcançou o Barcelona (agora 4º) e supera os catalães no saldo de gols (+17 contra +13).

Ambos estão sete pontos atrás dos líderes do campeonato, Real Madrid (1º) e Girona (2º).

Em uma situação muito mais complicada, o Sevilla (15º) está apenas três pontos acima da zona de rebaixamento.

