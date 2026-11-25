Atlético de Madrid vence Viking (2-0) em casa na Liga dos Campeões
O Atlético somou três pontos valiosos em seu estádio, o Metropolitano, em uma partida na qual começou sofrendo com a intensa pressão dos noruegueses, antes de passar a dominar o confronto
O Atlético de Madrid venceu o Viking, da Noruega, por 2 a 0 nesta quarta-feira (25), pela Liga dos Campeões, conquistando assim sua terceira vitória no torneio continental.
O time 'rojiblanco' retorna à zona que dá acesso ao play-off para as oitavas de final, graças a dois gols marcados num espaço de cinco minutos no início do jogo, pelo atacante norueguês Alexander Sorloth (19') e o argentino Julián Álvarez (24').
"Precisávamos destes três pontos na Champions", disse Alejandro Grimaldo à Movistar+ após a partida.
O Atlético somou três pontos valiosos em seu estádio, o Metropolitano, em uma partida na qual começou sofrendo com a intensa pressão dos noruegueses, antes de passar a dominar o confronto.
Os 'rojiblancos' tinham dificuldade para sair, pressionados por noruegueses que não hesitavam em avançar, até que saiu o primeiro gol dos donos da casa.
Alejandro Grimaldo chegou à linha de fundo e tocou a bola para trás, na área, onde apareceu Sorloth para fazer 1 a 0, seu primeiro gol na temporada.
O norueguês, que já havia sido prejudicado por uma lesão muscular no início da temporada, precisou sair de campo no segundo tempo com aparentes problemas na perna direita.
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Julián amplia
Apenas cinco minutos após o primeiro gol, Julián Álvarez ampliou a vantagem com uma cobrança de falta espetacular.
'La Araña' voltou a balançar a rede na competição continental, na qual marcou dois dos três gols que acumula nesta temporada.
O argentino, um dos jogadores mais ativos do Atlético de Madrid, segue trabalhando para conquistar a torcida 'rojiblanca', que, no momento de sua substituição por Giuliano Simeone (57'), reagiu de forma dividida.
Em vantagem no placar, o Atlético passou a jogar com mais confiança, se livrando da pressão adversária.
Os 'rojiblancos' foram empurrando o Viking para dentro de sua própria área e ainda tiveram uma chance de ampliar o placar antes do intervalo, mas o goleiro Lubomir Belko fez uma grande defesa em um chute de Lee Kang-In (32').
Após o intervalo, os noruegueses se mostraram dispostos a entrar no jogo, voltando a pressionar no campo de ataque em busca do gol.
Zlatko Tripic deu um susto nos espanhóis com um chute que passou um pouco por cima (49').
O 'Atleti' optou por esperar os noruegueses mais atrás, buscando saídas em contra-ataque e lançamentos longos nas costas da defesa adversária.
Grimaldo, bastante incisivo pelo lado esquerdo, arriscou um chute de longe que foi defendido pelo goleiro do Viking (52').
Com o passar dos minutos, o Atlético se contentou em controlar a partida e resistir às investidas do Viking, que terminou o jogo com dez homens, após a expulsão de Henrik Falchener nos acréscimos (90+1'), por uma falta em Giuliano quando este avançava livre.