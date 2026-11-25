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Futebol Atlético de Madrid vence Viking (2-0) em casa na Liga dos Campeões O Atlético somou três pontos valiosos em seu estádio, o Metropolitano, em uma partida na qual começou sofrendo com a intensa pressão dos noruegueses, antes de passar a dominar o confronto

O Atlético de Madrid venceu o Viking, da Noruega, por 2 a 0 nesta quarta-feira (25), pela Liga dos Campeões, conquistando assim sua terceira vitória no torneio continental.

O time 'rojiblanco' retorna à zona que dá acesso ao play-off para as oitavas de final, graças a dois gols marcados num espaço de cinco minutos no início do jogo, pelo atacante norueguês Alexander Sorloth (19') e o argentino Julián Álvarez (24').

"Precisávamos destes três pontos na Champions", disse Alejandro Grimaldo à Movistar+ após a partida.

O Atlético somou três pontos valiosos em seu estádio, o Metropolitano, em uma partida na qual começou sofrendo com a intensa pressão dos noruegueses, antes de passar a dominar o confronto.

Os 'rojiblancos' tinham dificuldade para sair, pressionados por noruegueses que não hesitavam em avançar, até que saiu o primeiro gol dos donos da casa.

Alejandro Grimaldo chegou à linha de fundo e tocou a bola para trás, na área, onde apareceu Sorloth para fazer 1 a 0, seu primeiro gol na temporada.

O norueguês, que já havia sido prejudicado por uma lesão muscular no início da temporada, precisou sair de campo no segundo tempo com aparentes problemas na perna direita.

Julián amplia

Apenas cinco minutos após o primeiro gol, Julián Álvarez ampliou a vantagem com uma cobrança de falta espetacular.

'La Araña' voltou a balançar a rede na competição continental, na qual marcou dois dos três gols que acumula nesta temporada.

O argentino, um dos jogadores mais ativos do Atlético de Madrid, segue trabalhando para conquistar a torcida 'rojiblanca', que, no momento de sua substituição por Giuliano Simeone (57'), reagiu de forma dividida.

Em vantagem no placar, o Atlético passou a jogar com mais confiança, se livrando da pressão adversária.

Os 'rojiblancos' foram empurrando o Viking para dentro de sua própria área e ainda tiveram uma chance de ampliar o placar antes do intervalo, mas o goleiro Lubomir Belko fez uma grande defesa em um chute de Lee Kang-In (32').

Após o intervalo, os noruegueses se mostraram dispostos a entrar no jogo, voltando a pressionar no campo de ataque em busca do gol.

Zlatko Tripic deu um susto nos espanhóis com um chute que passou um pouco por cima (49').

O 'Atleti' optou por esperar os noruegueses mais atrás, buscando saídas em contra-ataque e lançamentos longos nas costas da defesa adversária.

Grimaldo, bastante incisivo pelo lado esquerdo, arriscou um chute de longe que foi defendido pelo goleiro do Viking (52').

Com o passar dos minutos, o Atlético se contentou em controlar a partida e resistir às investidas do Viking, que terminou o jogo com dez homens, após a expulsão de Henrik Falchener nos acréscimos (90+1'), por uma falta em Giuliano quando este avançava livre.

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