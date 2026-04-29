Atlético de Madrid x Arsenal: confira onde assistir ao jogo de ida da semifinal da Champions League
Equipes buscam vaga na final do torneio europeu nesta quarta-feira (29) no Estádio Metropolitano, em Madri
Após Paris Saint-Germain e Bayern de Munique iniciarem a busca pela vaga na final da Champions League em uma disputa eletrizante com 9 gols, é a vez de Atlético de Madrid e Arsenal entrarem em campo pela ida da outra semifinal do torneio europeu nesta quarta-feira (29).
O jogo terá início às 16h no Estádio Metropolitano, em Madri, na Espanha, com transmissão do TNT (TV fechada) e do HBO Max (streaming).
Já o confronto de volta está marcado para a próxima terça-feira (5), no mesmo horário, no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra.
Leia também
• Luis Enrique exalta 'jogo fantástico' na Champions: 'Merecíamos vencer, empatar e perder hoje'
• PSG vira contra o Bayern e abre vantagem em jogaço de nove gols na semi da Champions League
• Supercomputador aponta favorito ao título da Champions League; veja chances dos semifinalistas
A final da Champions League ocorre no dia 30 de maio, às 13h, na Arena Puskás, em Budapeste, na Hungria.
Na fase de liga, as duas equipes se enfrentaram e o Arsenal levou a melhor com uma vitória por 4 a 0.
Após eliminar o Barcelona, o Atlético de Madrid busca chegar a sua terceira final com o comando técnico de Diego Simeone e conquistar um título inédito com o treinador.
Já o Arsenal, que é o líder da Premier League, deseja voltar à disputa pela taça após 20 anos do vice-campeonato para o Barcelona na temporada de 2005/2006.
Os ingleses eliminaram o Sporting e o Bayer Leverkusen nas quartas e oitavas de final do torneio europeu, respectivamente.
Confira os detalhes da partida da semifinal da Champions League desta quarta-feira (29):
Atlético de Madrid x Arsenal
Horário: 16h
Onde assistir: TNT e HBO Max