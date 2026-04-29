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Futebol Internacional Atlético de Madrid x Arsenal: confira onde assistir ao jogo de ida da semifinal da Champions League Equipes buscam vaga na final do torneio europeu nesta quarta-feira (29) no Estádio Metropolitano, em Madri

Após Paris Saint-Germain e Bayern de Munique iniciarem a busca pela vaga na final da Champions League em uma disputa eletrizante com 9 gols, é a vez de Atlético de Madrid e Arsenal entrarem em campo pela ida da outra semifinal do torneio europeu nesta quarta-feira (29).



O jogo terá início às 16h no Estádio Metropolitano, em Madri, na Espanha, com transmissão do TNT (TV fechada) e do HBO Max (streaming).

Já o confronto de volta está marcado para a próxima terça-feira (5), no mesmo horário, no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra.

A final da Champions League ocorre no dia 30 de maio, às 13h, na Arena Puskás, em Budapeste, na Hungria.



Na fase de liga, as duas equipes se enfrentaram e o Arsenal levou a melhor com uma vitória por 4 a 0.



Após eliminar o Barcelona, o Atlético de Madrid busca chegar a sua terceira final com o comando técnico de Diego Simeone e conquistar um título inédito com o treinador.



Já o Arsenal, que é o líder da Premier League, deseja voltar à disputa pela taça após 20 anos do vice-campeonato para o Barcelona na temporada de 2005/2006.



Os ingleses eliminaram o Sporting e o Bayer Leverkusen nas quartas e oitavas de final do torneio europeu, respectivamente.



Confira os detalhes da partida da semifinal da Champions League desta quarta-feira (29):

Atlético de Madrid x Arsenal

Horário: 16h

Onde assistir: TNT e HBO Max

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