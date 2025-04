A- A+

Futebol Internacional Atlético de Madrid x Barcelona: confira escalações e onde assistir ao duelo da Copa do Rei Equipes se enfrentam às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madrid

A um passo da final. Essa é a importância do duelo de volta entre Atlético de Madrid x Barcelona, que se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madrid, em busca de garantir presença na decisão da Copa do Rei.

Para o duelo, as equipes chegam em pé de igualdade após empatarem na ida, em Barcelona, em um jogo alucinante que terminou 4 a 4. Dessa forma, apenas uma vitória interessa para ambas as equipes na partida desta quarta. Um novo empate leva a decisão para as penalidades.

Quem passar entre Atlético de Madrid e Barcelona terá pela frente o Real Madrid na final. Os Merengues se classificaram na prorrogação, com bastante emoção, após conseguirem um empate em 4 a 4 com a Real Sociedad nesta terça (1º).

Como chega o Atlético de Madrid

Eliminado da Liga dos Campeões nas oitavas de final e há nove pontos do Barcelona no Campeonato Espanhol, o Atlético aposta todas as fichas de sucesso na temporada na Copa do Rei.

Para o duelo, a equipe deve ir com força máxima, com destaque para Julian Alvarez. O argentino é o destaque do time na temporada e divide a artilharia da copa com Endrick, do Real Madrid, com cinco gols marcados.

Como chega o Barcelona

Avassalador. O Barcelona ainda não sabe o que é perder em 2025. Em 20 jogos disputados no ano, os Culés venceram 17 e empataram três.

O destaque fica por conta do trio de ataque formado por Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha. Juntos, eles já somam 78 gols na temporada até o momento e devem atormentar a defesa dos Colchoneros no duelo desta tarde.

Prováveis escalações

Atlético de Madrid: Musso; Azpilicueta, Giménez, Lenglet e Reinildo; De Paul, Barrios, Simeone e Llorente; Alvarez e Griezmann. Técnico: Diego Simeone.

Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Martinez e Baldé. De Jong, Pedri e Fermín López; Yamal, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Hans Flick.

Onde assistir: Disney+ (Streaming).



