A- A+

LIGA DOS CAMPEÕES Atlético de Madrid x Real Madrid: confira escalações e onde assistir ao jogo da Champions Equipes se enfrentam no Estádio Metropolitano, às 17h (horário de Brasília)

A Liga dos Campeões da Europa conhece, nesta quarta-feira (12), mais quatro classificados à fase de quartas de final.

Dentre as equipes que avançarem, uma sairá do clássico entre Atlético de Madrid x Real Madrid, que se enfrentam às 17h (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano.

O Real Madrid chega em vantagem para este duelo de volta. Após vencer o jogo de ida por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, os Merengues necessitam apenas de um empate para confirmarem presença nas quartas.

Por outro lado, somente a vitória interessa para o Atlético. Em caso de triunfo Colchonero com diferença de um gol, a partida segue para a prorrogação. Já se a vantagem for de dois gols ou mais, a equipe avança de fase no tempo normal.

Como chega o Atlético de Madrid

O Atlético chega em um momento um pouco conturbado. Além de ter perdido no jogo de ida contra o Real, na última semana, os Colchoneros emplacaram outra derrota no final de semana, ao perderem de virada para o Getafe por 2 a 1, pelo Campeonato Espanhol.

O Atlético terá de exorcizar um fantasma contra o seu rival na Champions. Das três vezes que se encontraram em um mata-mata da competição europeia, os Colchoneros nunca eliminaram os Merengues. Além disso, a equipe acumula dois vices para o rival em final de Champions, sendo um na temporada 2013/2014 e outro em 2015/2016.

Para o Derby da Champions, os torcedores colchoneros depositam suas esperanças na dupla de ataque formada por Antoine Griezmann e Julián Álvarez. O francês e o argentino são os artilheiros do time na Champions com seis e sete gols, respectivamente.





Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o Real chega para o confronto com duas vitórias seguidas. Além do triunfo na Champions, a equipe venceu o Rayo Vallecano, pelo Campeonato Espanhol, no último fim de semana.

E se existe uma coisa que o Real Madrid entende, certamente é como jogar a Liga dos Campeões. Atuais campeões, os Merengues são detentores de 15 títulos da competição. E o retrospecto recente é ainda mais animador. Das últimas 10 edições do torneio, a equipe ergueu a ‘Orelhuda’ em cinco oportunidades.

Para ajudar a continuar sonhando com a 16ª conquista, os Merengues irão para campo com força máxima, que inclui o poderoso quarteto de ataque formado por Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrigo e Bellingham. Juntos, os jogadores já somam incríveis 73 gols na temporada.





Prováveis escalações

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Le Normand e Galán; Pablo Barrios, Gallagher, Giuliano Simeone e Samuel Lino; Alvarez e Griezmann. Técnico: Diego Simeone.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger e Mendy; Tchouameni, Camavinga e Bellingham; Rodrygo, Mbappé e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Onde assistir: MAX (Streaming)



Veja também