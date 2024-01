A- A+

Copa do Rei Atlético de Madrid x Real Madrid; saiba onde assistir o clássico pela Copa do Rei Rivais voltam a se encontrar uma semana depois de jogo maluco, pela Supercopa da Espanha, em que os Merengues venceram o confronto por 5 a 3

Em confronto mais esperado das oitavas de final da Copa do Rei, Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam nesta quinta (18), para definir quem avança para a próxima fase da competição. O Derbi acontece em jogo único, no Wanda Metropolitano, casa do Atlético, às 17h30.

O clássico de Madri será o terceiro da temporada, pela terceira competição diferente. O primeiro confronto aconteceu em setembro pelo Campeonato Espanhol, onde o Atlético, jogando em casa, acabou levando a melhor por 3 a 1 e impôs a única derrota do Real Madrid na temporada até então.

O segundo encontro aconteceu no último dia 10 de janeiro, em partida válida pela semifinal da Supercopa da Espanha. O jogo, que aconteceu na Arábia Saudita, foi recheiado de gols e, dessa vez, teve o Real Madrid como vencendor do duelo por 5 a 3.

Onde assistir o confronto desta quinta-feira (18): Star+ (streaming).

Atlético de Madrid e Real Madrid voltam a se encontrar novamente no dia 4 de fevereiro pelo Campeonato Espanhol, marcando o quarto confronto da temporada. Até então, esse poderia ser o último Derbi da temporada, porém, os rivais podem acabar se encontrando na Liga dos Campeões, caso avancem de fase e sejam sorteados para jogarem entre si.

Outros resultados

Nesta quarta (18), mais três times avançaram de fase na Copa do Rei. O Celta de Vigo surpreendeu e eliminou o Valencia fora de casa pelo placar de 3 a 1. A Real Sociedad foi outro visitante indigesto ao desbancar o Osasuna por 2 a 0 e seguir adiante na competição. Já a sensação da Espanha na temporada, o Girona manteve a boa fase ao eliminar o Rayo Vallecano por 3 a 1, jogando em seus domínios.

Além do Derbi de Madri, o Barcelona também estará em campo nesta quinta (18) para decidir a sua classificação na competição. Ressacados após a goleada sofrida contra o maior rival por 4 a 1, os Culés enfrentam, fora de casa, o Unionistas de Salamanca, da terceira divisão espanhola, às 15h30. O jogo será transmitido pelo Star+ (streaming).



