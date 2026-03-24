A- A+

Futebol Atlético-GO anuncia contratação de Gustavo Coutinho, do Sport Neste ano, pelo Leão, o atacante marcou três gols e oito jogos

O Atlético-GO anunciou, na noite desta terça-feira (24), a contratação do atacante Gustavo Coutinho. O jogador foi emprestado pelo Sport ao Dragão até o término desta temporada para a disputa da Série B do Brasileiro.

A negociação entre as partes já havia sido confirmada pelo presidente do clube goiano, Adson Batista, na última sexta-feira (20). Coutinho retorna ao Atlético-GO depois de três anos. Em 2023, então emprestado pelo Fortaleza, disputou 37 jogos e marcou 16 gols. Na ocasião, foi artilheiro da Série B, com 14 bolas na rede, e peça essencial na campanha do acesso.

O bom desempenho pelo clube goiano fez o Sport contratar Coutinho junto ao Fortaleza, em 2024, por aproximadamente R$ 7 milhões. Na primeira temporada pelo Rubro-negro, foram 59 jogos, 17 gols e cinco assistências.

Ano passado, sob o comando de Pepa, o atacante perdeu espaço e acabou sendo emprestado para o Coritiba, onde entrou em campo 40 vezes e marcou seis gols, além de ajudar na trajetória do Coxa no retorno à elite nacional como campeão.

Nesta temporada, Coutinho foi titular das primeiras partidas sob o comando de Roger Silva, mas logo caiu para o fim da fila nas prioridades ofensivas, atrás de Iury Castilho e Zé Roberto. Foram três gols, em oito jogos. Ademais, às vésperas de encarar o Anápolis, pela Copa do Brasil, o camisa 9 sofreu uma lesão na posterior da coxa direita e tem retorno previsto para a primeira semana de abril.

Veja também