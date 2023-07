A- A+

Futebol Renan, do Sport, reencontra ex-clube em jogo contra Atlético-GO; veja escalações e onde assistir Leão é o terceiro colocado da Série B, com 32 pontos, enquanto o Dragão é o 11º, com 23

Duelo de Dragão x Leão na Série B. Nesta sexta (14), no Antônio Accioly, o Sport visita o Atlético-GO, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Os rubro-negros estão na terceira colocação do torneio, com 32 pontos, enquanto os goianos ocupam o 11º lugar, com 23.

O jogo marcará o reencontro do goleiro Renan com o ex-clube. "Estamos fortes e acreditando muito. Temos que estar ali entre os quatro, conseguindo o acesso. Para isso, precisamos pontuar, mantendo uma constância e, mais à frente, buscando o título. Vejo o Atlético-GO como uma equipe forte em Goiânia, com muita intensidade de jogo. Será difícil, mas o Sport está forte e confiamos que conseguiremos um bom resultado", declarou.



O Sport tenta acabar com um jejum de 10 anos sem vencer o Atlético fora de casa. O último e único triunfo perante o Dragão, em Goiânia, foi em 2012, pela Série A, por 1x0. No duelo, a equipe não terá mais uma vez o meia Jorginho, que se recupera de uma lesão na coxa.



O Leão já ficou sem o camisa 10 em cinco jogos nesta Série B. Venceu uma, empatou duas e perdeu duas, com aproveitamento de 41%. Novamente sem o armador, a tendência é que Juan Xavier seja o substituto.



Já o Atlético-GO, após três empates seguidos, demitiu o técnico Alberto Valentim e, diante do Sport, terá o interino Anderson Gomes à beira do gramado.



Onde assistir?



O jogo entre Atlético-GO e Sport será transmitido no SporTV e no Premiere FC



Prováveis escalações

Atlético-GO

Ronaldo; Rodrigo Soares, Lucas Gazal, Heron e Jefferson; Renato, Bruno Tubarão e Shaylon; Kelvin, Gustavo Coutinho e Luiz Fernando. Técnico interino: Anderson Gomes

Sport

Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo Henrique, Fábio Matheus, Juan Xavier, Edinho e Luciano Juba; Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira



Local: Antônio Accioly (Goiânia/GO)

Horário: 21h30

Árbitro: João Vitor Gobi (SP). Evandro de Melo Lima e Leandro Matos Feitosa (ambos de SP).

