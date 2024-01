A- A+

Nostalgia Atlético-GO inova e anuncia jogador com referência a jogo de videogame; confira o vídeo Alejo Cruz tem o mesmo nome de craque fictício da Seleção Brasileira do jogo International Superstar Soccer

Lançado em maio de 1995, o International Superstar Soccer (ISSS) foi um jogo de futebol, criado pela Konami, que fez bastante sucesso no Super Nintendo. O game, que foi um verdadeiro sucesso no Brasil, serviu de origem para a franquia do Pro Evolution Soccer (PES) - atual EFootball.

O ISSS foi da era 16-bit e, além da gameplay e da nostalgia, ficou marcado pelos craques com nomes genéricos, devido à falta de licenças oficiais do jogo. Dentre os jogadores, um que ficou marcado na mente da maioria quem jogou o game foi o atacante da Seleção Brasileira, Allejo.

Allejo fez muito sem sucesso e, mesmo sem existir, chegou a ter camisas vendidas com o seu nome e até a ser tema de um documentário. Muitos teorizavam quem o jogador poderia representar no game, mas foi somente em fevereiro de 2019 que a Konami revelou quem eram alguns dos grandes nomes, incluindo Allejo, que nada mais nada menos era que o craque Bebeto.

Allejo, Gomez, Redonda, Capitale, Kolle, Premoli, Van Wijk... Sabia que todos eles foram inspirados nos craques que hoje são Lendas do #PES2019? pic.twitter.com/RXhYDTlji5 — eFootball™️ Brasil (@Jogue_eFootball) February 26, 2019

E foi brincando com a nostalgia que o Atlético Goianiense apresentou o seu mais novo reforço, o meia-atacante uruguaio Alejo Cruz, com uma animação do jogador referenciando o Allejo do videogame.

¡ES DEL DRAGÓN! É DO DRAGÃO! O meia-atacante Alejo Cruz (23 anos) é mais uma novidade internacional do Atlético Goianiense para temporada. O uruguaio se destacou pelo Danubio e chega ao Dragão com contrato até o final da temporada 2024. Nome de craque...do videogame! … pic.twitter.com/YkhppBJSxT — tlético Goianiense (@ACGOficial) January 8, 2024

O xará da lenda do Nintendo, foi revelado pelo Peñarol-URU e jogou a última temporada pelo Danubio-URU, onde marcou três gols em 35 jogos. O jogador chega agora para reforçar o Dragão, que volta a disputar a Série A este ano.

