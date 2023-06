A- A+

Futebol Atlético-MG anuncia a contratação de Felipão Luiz Felipe Scolari substitui o argentino Eduardo Coudet, que se despediu do clube mineiro no último sábado

O Atlético-MG anunciou, nesta sexta-feira, uma troca de treinador que mexeu com o futebol brasileiro: Luiz Felipe Scolari, o Felipão, deixou o Athletico-PR para assinar com o Galo. Ele substitui o argentino Eduardo Coudet, que se despediu do clube mineiro no último sábado. O contrato será até o final de 2024.

Inicialmente, a prioridade do Atlético-MG era o português Bruno Lage, que preferiu seguir trabalhando na Europa. Com isso, o Galo voltou a olhar para o mercado nacional e convenceu Felipão a voltar a estar à beira do gramado. Anteriormente, ele afirmou ter se aposentado desta função e estava como diretor técnico no Furacão.

Também nesta sexta-feira, o Athletico-PR confirmou a saída de Felipão, além de Paulo Turra, então treinador do time, e de Carlos Pracidelli, auxiliar técnico. Turra não irá para o Galo com Luiz Felipe Scolari e seguirá carreira solo.

Na última quinta-feira, em entrevista à TV Globo, Felipão afirmou que não descartava voltar a ser treinador, mas não no Brasil. Na ocasião, manifestou o desejo de retornar ao Oriente Médio. Mas foi convencido pelo Atlético-MG e assinou o contrato.

Felipão é um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol brasileiro. Ao todo, são 18 clubes e sete seleções ao longo de sua carreira, sendo ídolo no Grêmio, Palmeiras e seleções brasileira e portuguesa. Na Canarinho, ele conquistou a Copa do Mundo de 2022.

