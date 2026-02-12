Atlético-MG anuncia a saída do técnico argentino Jorge Sampaoli

A- A+

O Atlético-MG anunciou a saída do técnico Jorge Sampaoli nesta quinta-feira, 12, um dia depois de o time empatar, por 3 a 3, com o Remo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. "Após reunião na Cidade do Galo, no início da tarde desta quinta-feira (12/2), as partes chegaram a um entendimento para encerramento do trabalho do técnico", disse o clube, em nota oficial.

O auxiliar técnico Lucas Gonçalves assume a equipe interinamente e vai comandar a equipe na partida diante do Itabirito, no sábado, em Nova Lima, pelo Campeonato Mineiro. "O Clube agradece a Jorge Sampaoli e sua comissão técnica pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua trajetória profissional", escreveu o Atlético-MG.





Sampaoli não resistiu ao início irregular do Atlético-MG na temporada 2026. A equipe alvinegra venceu somente duas partidas em oito jogos no ano, empatando todos os outros compromissos do calendário. O treinador argentino encerra a sua segunda passagem pelo Atlético com 11 vitórias, 15 empates e 7 derrotas (aproveitamento de 48,4%).



Aos 65 anos, Sampaoli assumiu o comando do Atlético-MG em setembro do ano passado, ocupando a vaga deixada por Cuca. Ele levou o time à final da Copa Sul-Americana, mas o a equipe alvinegra acabou derrotada nos pênaltis pelo Lanús. No Brasileirão, não conseguiu fazer os mineiros deslancharem e o clube lutou contra o rebaixamento até a reta final da competição



O argentino comandou o Atlético também entre março de 2020 e fevereiro de 2021, depois de destacada passagem pelo Santos. Na ocasião, ergueu o título de campeão Mineiro.

