Atlético-MG anuncia Dudu e provoca Cruzeiro em publicação nas redes: 'Vem ser feliz'

O Atlético-MG anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante Dudu. O jogador de 33 anos chega à equipe alvinegra após passagem curta, de apenas quatro meses, pelo arquirrival Cruzeiro, que comunicou a rescisão de contrato em comum acordo com o atleta na sexta-feira passada.

Dudu assinou contrato até dezembro de 2027 e se tornou o 11º reforço do Atlético para a temporada. Antes, o clube já havia contratado Gabriel Menino, Patrick, Natanael, Júnior Santos, Tomás Cuello, Rony, Caio, Ivan Román, João Marcelo e Vitor Hugo.Nas redes sociais, o Atlético aproveitou para provocar o rival. Minutos antes do anúncio, a conta oficial do clube publicou uma imagem em preto e branco com a sigla "VSF", traduzida coloquialmente como um xingamento. Ao anunciar Dudu, a postagem indicou que a sigla significava "vem ser feliz".