Futebol Atlético-MG anuncia Eduardo Domínguez como novo técnico até o fim de 2027 Treinador argentino assume o time mineiro na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas dois pontos

O Atlético-MG oficializou a contratação do técnico Eduardo Domínguez como novo comandante da equipe.

O treinador argentino, de 47 anos, assinou contrato válido até dezembro de 2027 e chega para liderar o clube na sequência da temporada.



Domínguez já iniciará o processo de integração com o elenco nos próximos dias. O novo técnico estará em Porto Alegre para acompanhar a partida entre Grêmio e Atlético-MG, nesta quarta-feira, e dará início às atividades em campo na quinta, em Belo Horizonte, quando comandará o primeiro treinamento à frente do grupo.

Em sua primeira mensagem como treinador do clube, Domínguez destacou a motivação com o novo desafio.

"Oi Massa do Galo, aqui é Eduardo Domínguez, estou muito contente e motivado de fazer parte de um time muito importante. Obrigado pela confiança!", afirmou.

O treinador chega ao futebol brasileiro após uma passagem de destaque pelo Estudiantes, da Argentina, onde conquistou títulos.

Ao longo da carreira, também acumulou conquistas por clubes como Colón, onde foi campeão nacional, e Nacional, do Uruguai.



No Atlético-MG, Domínguez contará com uma comissão técnica própria, composta pelos auxiliares Leandro Díaz e Alan Sanchez, além dos preparadores físicos Martín Frattini e Adrián Vaccarini, e do analista de desempenho Bruno Olivetto.



O novo comandante assume o Atlético-MG na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, com dois pontos.

O time mineiro, que vinha sendo comandado por Jorge Sampaoli, ainda não venceu no torneio nacional. A equipe também está no meio da disputa da semifinal do Campeonato Mineiro.

