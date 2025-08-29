A- A+

Futebol Atlético-MG anuncia saída de Cuca após revés para Cruzeiro na Copa do Brasil O treinador vinha colecionando maus resultados à frente do clube e já tinha sua saída dada como certa nos bastidores

O Atlético-MG divulgou nesta sexta-feira o fim da passagem de Cuca à frente do elenco profissional. Em suas redes sociais, o clube mineiro informou ainda que, além do treinador, Cuquinha, irmão do comandante, e também auxiliar técnico, deixa a função. A decisão foi tomada após uma reunião com Paulo Bracks, CEO, e Vitor Bagy, diretor de futebol.



Cuca não é mais o técnico do Atlético. A saída do treinador e de Cuquinha, seu irmão e auxiliar técnico, foi comunicada na manhã desta sexta-feira (29/8), em reunião com o CSO do Clube, Paulo Bracks, e o diretor de futebol Victor Bagy.



Cuca encerra sua quarta passagem pelo Galo… pic.twitter.com/bPONm8ee9r — Atlético (@Atletico) August 29, 2025

A derrota para o Cruzeiro no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil contribuiu para que o técnico fosse demitido. Ele já vinha tendo o trabalho questionado e a sua saída era dada como praticamente certa nos bastidores.



Por meio de nota, Cuca disse entender sua saída e fez um agradecimento geral pelo apoio recebido nesta sua recente passagem. O treinador obteve um aproveitamento de 56% à frente da equipe nos 47 jogos que dirigiu: 22 vitórias, 13 empates e 12 derrotas.





"Entendo a demissão. Acho que ela se justifica pelos últimos resultados no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, perdemos jogadores importantíssimos que nos fizeram muita falta. Agradeço a todos os jogadores pela luta, entrega e parceria que tiveram comigo, sem restrições! Agradeço à comissão técnica e a todo o staff. Obrigado ao Carlos Alberto (Isidoro, supervisor de futebol), Pedro (Moreira, gerente de futebol), Victor e Bracks. À diretoria, meu muito obrigado pela confiança", disse o técnico



Cuca conquistou o Campeonato Mineiro deste ano. No comunicado, ele mandou uma mensagem para os torcedores lamentando a fase atual da equipe. "Aos torcedores, categoria em que me incluo, fica uma sensação ruim. Queria ser campeão novamente com eles. Tinha muita expectativa na Copa Sul-Americana. Minha alegria era fazê-los felizes. Nada apaga tudo o que fizemos juntos. O Galo sempre estará no meu coração e da minha família. Muito obrigado a todos!", completou.



O clube fez um agradecimento protocolar a Cuca e desejou boa recuperação a ele que, nesta quinta-feira, realizou um procedimento cirúrgico no ombro.

Veja também