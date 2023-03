A- A+

Libertadores Atlético-MG avança para terceira fase da pré-Libertadores com vitória diante do Carabobo O Galo superou o time venezuelano com gols de Hulk, Paulinho e Edenilson

O Atlético-MG não deu chances ao Carabobo (Venezuela) e venceu por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (1) no estádio do Mineirão, para garantir a classificação para a terceira fase prévia da Copa Libertadores, a última antes da etapa de grupos. Agora o Galo pega o vencedor do confronto entre Millonarios (Colômbia) e Universidad de Quito (Equador).

A vaga da equipe mineira foi garantida porque na partida de ida, na última quarta-feira (22) no estádio Olimpico de la UCV, em Caracas, o placar final foi um empate sem gols.

Empurrado por sua torcida, o Atlético-MG iniciou o confronto valorizando a posse de bola e imprensando o Carabobo em seu campo de defesa. A pressão foi tanta que o Galo abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo, quando Paulinho, com toque de cabeça, encontrou Hulk, que bateu forte de direita para superar o goleiro Vachoux.

O domínio da equipe comandada pelo técnico Eduardo Coudet era tamanho que o segundo não demorou a sair. Aos 18, Pedrinho roubou a bola na intermediária, tocou para Patrick na esquerda, que devolveu para o camisa 38, que finalizou para defesa parcial do goleiro adversário. A bola ficou viva na área e Paulinho não perdoou.

Com a vantagem, o Atlético-MG diminuiu sua rotação e começou a dar espaços para o Carabobo, que passou a chegar de forma eventual ao gol defendido por Everson. E em uma destas escapadas, aos 48, Pernía bateu de fora da área e o goleiro brasileiro aceitou para os venezuelanos descontarem.

Porém, logo no início da etapa final o time mineiro ficou em situação mais confortável quando Pernía acertou Hulk com o cotovelo e acabou expulso da partida. Com a vantagem numérica o Galo assumiu o domínio do confronto e chegou ao terceiro aos 28. Paulinho tocou para Edenílson, que se livrou de um adversário antes de bater para o fundo do gol para dar números finais ao placar.

