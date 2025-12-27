Sáb, 27 de Dezembro

Atlético-MG confirma a contratação do lateral-esquerdo Renan Lodi para os próximos cinco anos

Lodi foi campeão da Copa do Brasil 2018, a Copa Sul-Americana de 2019 e o Campeonato Espanhol de 2020/2021, além do Campeonato Saudita e a Copa do Rei (pelo Al Hilal) em 2023/24

Lateral esquerdo Renan Lodi assinou por cinco temporadas com o Atlético-MGLateral esquerdo Renan Lodi assinou por cinco temporadas com o Atlético-MG - Foto: Reprodução/@renan_lodi

O Atlético-MG confirmou, neste sábado, a contratação do lateral-esquerdo Renan Lodi, que assinou contrato para as próximas cinco temporadas.

"O Atlético informa que concretizou a contratação do lateral-esquerdo Renan Lodi. Ele é o primeiro reforço da temporada de 2026. Renan Lodi chegou a Belo Horizonte na manhã desta sexta-feira, 26 de dezembro, para a realização de exames médicos e a finalização dos trâmites até a assinatura do acordo oficial", escreveu o clube em seu site oficial.

Renan Lodi, de 27 anos, começou a carreira no Athletico-PR e se transferiu para o Atlético de Madrid em 2019. Jogou também Nottingham Forest, da Inglaterra, e Olympique de Marselha, da França, antes de se transferir para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, em 2024.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Clube Atlético Mineiro (@atletico)

Lodi foi campeão da Copa do Brasil 2018, a Copa Sul-Americana de 2019 e o Campeonato Espanhol de 2020/2021, além do Campeonato Saudita e a Copa do Rei (pelo Al Hilal) em 2023/24. O defensor atuou em 19 jogos pela seleção brasileira e participou da Copa América de 2021.

