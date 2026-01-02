Atlético-MG confirma permanência de Vitor Hugo e inicia pré-temporada com novidades

A- A+

O Atlético-MG confirmou nesta sexta-feira a permanência do zagueiro Vitor Hugo para a temporada de 2026. O defensor de 34 anos estava emprestado pelo Bahia e teve continuidade assegurada após boa sequência na reta final do último ano, quando passou a figurar entre os titulares sob o comando de Jorge Sampaoli.

Embora tenha oficializado o "fico", o clube não detalhou os termos do acordo com o Bahia, se a permanência será por meio de um novo empréstimo ou em definitivo. Em comunicado, o Atlético informou apenas que acertou a manutenção do atleta, que deve se apresentar nos próximos dias para integrar o elenco.

Vitor Hugo chegou ao clube no início de 2025 e teve início discreto, com poucas oportunidades durante a passagem de Cuca. A mudança de cenário ocorreu com a chegada de Sampaoli, que passou a utilizá-lo com mais frequência no sistema defensivo. Ao fim da temporada, o zagueiro encerrou o ano em alta, com 34 partidas disputadas e quatro gols marcados.

A confirmação da permanência ocorreu no mesmo dia em que o Atlético deu início à pré-temporada de 2026, com a reapresentação do elenco na Cidade do Galo. A atividade marcou o primeiro contato do grupo com a comissão técnica após o recesso e abriu oficialmente o calendário de trabalho visando o Campeonato Mineiro.

A principal novidade do primeiro dia foi o lateral-esquerdo Renan Lodi, único reforço anunciado até o momento. O jogador iniciou os trabalhos ao lado dos novos companheiros, enquanto outros nomes do elenco principal, como Hulk e Rony, participaram normalmente da reapresentação em meio a especulações de mercado

Além do grupo principal, a comissão técnica também observou atletas formados nas categorias de base, que foram integrados aos primeiros dias de atividades. A movimentação faz parte do planejamento do clube para o início do Estadual, marcado para o dia 11 de janeiro, quando o Atlético começa oficialmente a temporada.





