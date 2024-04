A- A+

Copa do Brasil Atlético-MG é o clube que mais enfrentou o Sport na Copa do Brasil; Galo leva vantagem no confronto Desde sua primeira edição, em 1989, Galo e Leão já se encontraram quatro vezes na competição nacional

Adversário do Sport pela terceira fase da Copa do Brasil nesta terça-feira (30), o Atlético-MG é o clube que mais enfrentou o Leão na história da competição. Ao todo, os clubes já se encontraram quatro vezes no torneio, desde 1989, com o Galo levando vantagem no histórico.

A primeira vez que os clubes ficaram frente a frente na Copa do Brasil foi na edição de 1995. Em duelo válido pela primeira fase da competição, o Galo acabou levando a melhor sobre o Sport com uma vitória por 1 a 0 no jogo de ida, em Belo Horizonte, e empate em 2 a 2 no jogo de volta, no Recife.

2002 foi a segunda vez de Atlético-MG e Sport se encontrarem. O confronto começou esperançoso para o Leão, com uma vitória por 2 a 1 na Ilha do Retiro. Contudo, a história de sete anos se repetiu e o Rubro-negro acabou sendo eliminado na volta com uma derrota por 3 a 0.

No ano seguinte, em 2003, foi a vez o Leão ter sua revanche. Pelas quartas de final, o Sport aplicou uma goleada de 4 a 0 no Atlético MG, jogando em casa, e largou bem na disputa. No jogo de volta, o Galo até chegou a vencer (3 a 1), mas foi o Rubro-negro quem avançou de fase na soma dos placares (5 a 3).

O último encontro foi em 2010. Na ocasião, o Sport disputava sua primeira Copa do Brasil após o título da competição, em 2008. Diferente de sete anos antes, foi a vez do Galo eliminar o Leão. Com duas vitórias (1 a 0, em casa, e 2 a 0, na Ilha do Retiro), os mineiros levaram a melhor e avançaram às quartas de final daquele ano.

Atlético-MG e Sport se enfrentam nesta terça, às 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O jogo de volta está marcado para o dia 22 de maio, às 19h, na Arena de Pernambuco. O vencedor do confronto avança às oitavas de final da Copa do Brasil.

Confrontos entre Atlético-MG x Sport na Copa do Brasil

Atlético-MG* 1x0 Sport - 1ª fase da Copa do Brasil de 1995

Sport 2x2 Atlético-MG* - 1ª fase da Copa do Brasil de 1995



Sport 2x1 Atlético-MG* - 2ª fase da Copa do Brasil de 2002

Atlético* 3x0 Sport - 2ª fase da Copa do Brasil de 2002



Sport* 4x0 Atlético-MG - Quartas de final da Copa do Brasil de 2003

Atlético 3x1 Sport* - Quartas de final da Copa do Brasil de 2003



Atlético-MG* 1x0 Sport - Oitavas de final da Copa do Brasil de 2010

Sport 0x2 Atlético-MG* - Oitavas de final da Copa do Brasil de 2010

*Avançou de fase

