Libertadores Atlético-MG empata com Millonarios na Colômbia na ida da 3ª fase da pré-Libertadores O Galo vai contar com o apoio da torcida na próxima quarta-feira (15), no Mineirão, para chegar na fase de grupos da competição

O Atlético-MG arrancou um empate em 1 a 1 diante do Millonarios, que se mostrou um adversário complicado na luta pela classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores-2023, no jogo de ida da terceira fase do torneio.

Sob chuva no estádio El Campín, em Bogotá, o capitão David Macalister Silva marcou de cabeça o primeiro gol do duelo, aos 42 minutos.

Paulinho empatou no segundo tempo (66) ao vencer a zaga em velocidade e definir por cima do goleiro do time da casa.

O Galo, que conquistou a Libertadores em 2013 e chegou às quartas de final no ano passado, vai precisar vencer na próxima quarta-feira, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

Com a tranquilidade de conseguir o empate, o Atlético-MG consolidou o resultado e vai usar a torcida a seu favor em casa para buscar a classificação.

Já o Milionários, três vezes semifinalista da Libertadores (1960, 1973 e 1974) vai ter que suportar a pressão em Belo Horizonte para conquistar a vaga na fase de grupos pela primeira vez desde 2018.

O vencedor do duelo entrará em um dos grupos da mais importante competição de clubes do continente, que serão sorteados no dia 27 de março, enquanto o perdedor disputará a mesma fase da Copa Sul-Americana.

