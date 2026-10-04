Atlético-MG encerra parceria com bet e fica sem patrocinador master

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O Atlético-MG anunciou o fim da parceria com a H2Bet, empresa que ocupava o espaço de patrocinador master da camisa alvinegra. O encerramento do contrato ocorre após a medida provisória que proibiu a atuação e a publicidade das casas de apostas no Brasil.



Com a nova determinação, as empresas do setor têm até esta segunda-feira (5) para retirar suas peças publicitárias de circulação. A medida também atinge as marcas exibidas nos uniformes dos clubes de futebol.

A H2Bet era patrocinadora master do Atlético desde janeiro de 2025. O acordo havia sido firmado até o fim de 2027 e previa o pagamento de R$ 180 milhões ao clube durante as três temporadas



Em comunicado divulgado nas redes sociais do Galo, a empresa confirmou o encerramento da parceria e agradeceu pelo período ao lado do clube e da torcida.



"Hoje, nossa parceria chega ao fim. Mas o que escrevemos juntos fica na história", afirmou a H2Bet em trecho da nota.



O Atlético não é o primeiro clube brasileiro a perder o patrocínio principal de uma casa de apostas após a publicação da medida. O Santos rompeu com a Novibet e já entrou em campo sem uma marca ocupando o espaço master da camisa no clássico contra o São Paulo.



Enquanto parte dos clubes tenta derrubar a decisão no Supremo Tribunal Federal (STF), o Atlético-MG não está entre as equipes que recorreram à Corte. Os pedidos apresentados ao ministro Luiz Fux buscam suspender os efeitos da medida provisória.



Com o encerramento do vínculo com a H2Bet, o clube mineiro fica, neste momento, sem patrocinador master.

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