Futebol Atlético-MG estuda acionar a Fifa para participar do Mundial de Clubes de 2025 via ranking de clubes A princípio, clube mineiro só poderia participar do campeonato se vencesse a Libertadores 2024

Aos poucos, o Mundial de Clubes 2025 vai conhecendo os seus participantes. O torneio, que passará a contar com 32 equipes, já tem três sul-americanas garantidas, sendo elas os brasileiros Palmeiras, Flamengo e Fluminense, campeões da Libertadores 2021, 2022 e 2023 respetivamente. Entretanto, o Atlético-MG estaria estudando a possibilidade de acionar a Fifa para participar do campeonato via ranking de clubes e completar uma das últimas três vagas restantes destinadas aos clubes do continente.

A informação vem de uma entrevista do presidente do Galo, Sérgio Coelho, com Breno Galante, colunista do jornal "O Tempo", em que o mandatário disse estudar pedir uma mudança de regulamento à Fifa.

"Nós vamos analisar essa situação com muito carinho e se a gente vir que temos possibilidades de estar pelo ranking, vamos brigar pela vaga, sim. A gente sabe que as determinações da Fifa são quase irredutíveis, mas temos que fazer a nossa parte. Ficamos quietos, não. Ganhamos títulos nos últimos anos e pode ajudar”, disse.

A situação acontece por causa do limite imposto pela Fifa em restringir o número de clubes do mesmo país. Pelas regras da entidade, somente duas equipes do mesmo país podem participar do Mundial. A exceção acontece quando o time é campeão continental, caso dos clubes brasileiros classificados. Sendo assim, pelas regras atuais, o Galo só poderia participar da competição caso conseguisse vencer a Libertadores 2024

No entanto, o que o Atlético reinvindica é o fato do Mundial dar direito a duas vagas para os melhores sul-americanos classificados no ranking da Fifa. Na lista divulgada recentemente pela entidade, o clube mineiro ocupa a 3ª colocação geral, ficando atrás de Palmeiras e Flamengo, 1º e 2º respectivamente, o que lhe colocaria como primeiro classificado do ranking.

Mundial 2025

O Mundial de Clubes 2025 acontecerá entre os dias 15 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos. Ao todo, 32 equipes participarão da competição, sendo 12 da Uefa, seis da CONMEBOL, quatro da AFC (Ásia), da CAF (África) e da Concacaf (América do Norte, Central e Caribe), um da OFC (Oceania), além de um representante do país-sede.

