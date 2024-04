A- A+

Libertadores Atlético-MG sofre no fim mas vence Peñarol e segue 100% na Libertadores Resultado deixa o Galo bastante próximo de garantir classificação às oitavas de final

O Atlético-MG ficou mais perto das oitavas de final da Copa Libertadores nesta terça-feira (23) ao vencer na Arena MRV, em Belo Horizonte, o aguerrido Peñarol por 3 a 2, pela terceira rodada do Grupo D.

Dois belos chutes de Gustavo Scarpa, um em cada tempo, e outro gol de Paulinho colocaram o Galo em vantagem de 3 a 0, embora o time uruguaio tenha reagido através de Maxi Oliveira e de Maxi Silveira diminuindo para 3 a 2 e dando mais emoção à reta final da partida.

Os uruguaios quase conseguiram o empate em uma cobrança de falta em que a bomba de Gastón Ramírez, de 40 metros de distância, acertou a trave.

Nos minutos finais, com muita tensão em campo, os uruguaios buscaram, sem sucesso, o terceiro gol, diante de Galo que desistiu do ataque, mas soube conter as investidas dos visitantes.

Com esta vitória, o Atlético-MG coloca um pé e meio nas oitavas de final ao somar 3 vitórias em 3 jogos, liderando a chave à frente do Rosario Central (que tem 4 pontos) e o Peñarol (que tem 3).

Em outra partida do grupo, o lanterna Caracas empatou em casa com o Rosario por 1 a 1 e obteve seu primeiro ponto na fase de grupos.

