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BRASILERÃO Atlético-MG vira, mas fica apenas no empate com o Remo pelo Brasileirão Com o resultado, o time mineiro chegou a uma sequência de quatro jogos sem derrota na competição nacional

O Atlético-MG perdeu a chance de pegar o elevador na tabela de classificação do Brasileirão na noite deste sábado, quando jogando no Mangueirão, acabou ficando no empate por 2 a 2 com o Remo, após uma virada avassaladora ainda na primeira etapa.

Com o resultado, o time mineiro chegou a uma sequência de quatro jogos sem derrota na competição nacional, foi a 29 pontos e estacionou em nono lugar, ao menos de maneira provisória.

Do outro lado, o time paraense segue apertado na zona de rebaixamento e em busca de uma retomada na temporada. Desde o retorno da Copa do Mundo, o Remo conquistou apenas uma vitória em quatro jogos no Brasileirão.

Sem tempo a perder, o Atlético-MG já se prepara para ir à campo nesta quarta-feira, quando a partir das 19h, encara o Red Bull Bragantino, no Cícero de Souza Marques, pela Copa Sul Americana. Já no domingo, o time mineiro recebe o Grêmio, na Arena MRV, às 16h, pela 23ª rodada do Brasileirão. No dia seguinte, às 20h, é a vez do Remo visitar o Internacional, no Beira-Rio.

A partida começou a todo o vapor em Belém. Logo aos dois minutos, o Atlético-MG errou na saída de bola, Matheus Felipe ganhou pelo alto e a bola sobrou para Jajá, que ficou cara a cara com Everson e não desperdiçou, colocando o Remo em vantagem no placar.

Após o gol, o time mineiro passou a administrar mais a posse de bola, mas com um jogo travado no setor de meio-campo, sem grandes chances. O time da casa, inclusive, teve a chance de ampliar aos 22, com Zé Ricardo, que chutou de longe, para defesa de Everson.

Na reta final da primeira etapa, entretanto, o cenário mudou. O Atlético-MG foi com tudo ao ataque e conseguiu o empate aos 33, quando Preciado recebeu de Cissé na direita e cruzou para Reinier, de cabeça, mandar para o fundo do gol. E a virada não demorou. Aos 37, Maycon tocou para Minda, que cruzou na medida para Bernard apenas empurrar para a rede e levar o time mineiro em vantagem para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, Léo Condé promoveu duas mudanças que oxigenaram o ataque do Remo. Entretanto, o time paraense não conseguiu encontrar objetividade no ataque. Do outro lado, o Atlético seguiu tendo facilidade de chegar ao ataque, mas também pecou muito na finalização das jogadas.

Porém, a primeira grande chance da segunda etapa foi fatal. Aos 28, apenas dois minutos após entrar em campo, Vitor Bueno deu um lindo passe para Gabriel Taliari, que tirou de Everson, e sem ângulo, tocou para o fundo do gol. Logo em seguida, aos 32, Marlon tocou Fassini na área, mas após análise no VAR, Ramon Abatti Abel mandou o jogo seguir.

Nos minutos finais, ambas as equipes tentaram conquistar a vitória, mas assim como no início da etapa final, acumularam erros táticos e deixaram o gramado com um ponto cada.

FICHA TÉCNICA

REMO 2 X 2 ATLÉTICO-MG

REMO - Marcelo Rangel; Matheus Alexandre (Alef Manga), Matheus Felipe, Marllon e Mayk (Jáderson); José Welison, Leonel Picco (David Braga) e Zé Ricardo (Patrick); Jajá (Vitor Bueno), Yago Pikachu e Gabriel Taliari. Técnico: Léo Condé.

ATLÉTICO-MG - Everson; Preciado, Ruan, Vitor Hugo e Kauã Pascini; Alan Franco, Maycon (Igor Gomes), Cissé (Thiago Borbas), Bernard (Victor Hugo) e Reinier (Cassierra); Minda (Cuello). Técnico: Eduardo Domínguez.

GOLS - Jájá, aos dois, Reinier, aos 33 e Bernard, aos 37 minutos do primeiro tempo. Gabriel Taliari, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alan Franco, José Welison, Victor Hugo e Matheus Felipe.

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

LOCAL - Estádio Mangueirão, em Belém (PA).

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