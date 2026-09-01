Atlético-MG vira no fim, elimina Cruzeiro e avança para as semifinais da Copa do Brasil
Kaio Jorge abriu o placar para a Raposa, mas Victor Hugo e Fred garantiram a vitória do Galo
A Copa do Brasil conheceu o primeiro semifinalista da edição de 2026. No clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro, quem segue vivo é o Galo. Após empate em 1x1 na ida, no Mineirão, os alvinegros venceram de virada, por 2x1, e pegaram na etapa seguinte o ganhador de Grêmio e Internacional, que jogam nesta quinta-feira (3), na casa gremista.
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O jogo
Por duas vezes, o Atlético ficou próximo de abrir o placar antes dos 10 minutos. Cassierra, após escanteio cobrado de Bernard, acertou uma cabeçada na trave. Depois, o próprio Bernard apareceu na cara do gol e parou em Otávio. No rebote, Fred isolou.
O Cruzeiro só tinha chegado em chutes de longa distância com Arroyo e Matheus Pereira, mas quando Vitão empurrou Kaio Jorge na área, a Raposa teve uma oportunidade com 11 metros de distância para o gol. Penalidade marcado por Raphael Claus e convertida por Kaio Jorge para fazer 1x0 para os visitantes.
No começo do segundo tempo, Kaio Jorge teve a chance de ampliar a vantagem cruzeirense, mas parou na trave. Minutos depois, Villalba recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.
O Cruzeiro tentou segurar a pressão, mas Victor Hugo, em chute rasteiro, empatou o jogo aos 32 minutos e aumentou a tensão na reta final. Perto dos acréscimos, Fred acertou um belo chute, virou o placar para o Atlético e colocou o Galo na semifinal da Copa do Brasil.