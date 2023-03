A- A+

LIBERTADORES 2023 Atlético-MG visita Millonarios valendo vaga na fase de grupos da Libertadores; saiba onde assistir O jogo desta quarta-feira (8) será em Bogotá. O da volta está marcado para acontecer no próximo dia 15 no Mineirão.

O Atlético-MG visita o Millonarios, em Bogotá, nesta quarta-feira, no jogo de ida daquela que pode ser sua última etapa de classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores-2023.

O Galo viaja até a capital colombiana liderado em campo por Hulk, de volta aos gramados depois de superar a covid-19 e grande protagonista da fase anterior contra o Carabobo da Venezuela (3-1 no placar agregado).

O Millonarios, que não se classifica para a fase de grupos do torneio desde 2018, eliminou a Universidad Católica do Equador, apostando em um ataque que tem se mostrado calibrado nas primeiras partidas do campeonato nacional.

O duelo entre os comandados pelo argentino Eduardo "Chacho" Coudet e o colombiano Alberto Gamero está marcado para as 21h30 (horário de Brasília), no estádio El Campín, em Bogotá.

A partida de volta será disputada no dia 15 de março, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

Pontos em casa

Coudet chegou ao comando do campeão da Libertadores de 2013 e teve um início de temporada discreto. No campeonato mineiro sua equipe tem 20 pontos em 8 jogos disputados.

Embora a presença do Atlético-MG na fase de grupos seja esperada, o time precisa primeiro superar uma equipe que acumula quatro anos de um mesmo processo com Gamero.

"Sabemos que jogar fora de casa é sempre difícil, independente de onde for. Com certeza será um jogo difícil contra o Millonarios (...) porque é um time muito bom. Todos os jogos são importantes, decisivos (...) a gente vem crescendo como equipe para procurar sempre a vitória", disse o meia Pedrinho à imprensa.

Coudet terá todos os seus melhores jogadores como o experiente goleiro Everson, o recém-contratado Mauricio Lemos e Paulinho, que teve uma passagem pelo futebol alemão.

Enquanto isso, o técnico dos Millonarios guardou suas melhores cartas no fim de semana, quando venceu por 2 a 0 o Deportivo Cali. O capitão David Silva e a revelação Óscar Cortés passaram boa parte desse jogo no banco recarregando as baterias. O treinador entende que conseguir uma vitória em casa seria fundamental para viajar ao Brasil com a esperança de avançar para a próxima fase.

"Os times brasileiros estão acostumados a ganhar a Copa Libertadores, vamos fazer o jogo aqui e a ideia é vencer desde já. Espero que possamos competir da melhor maneira", disse Gameiro em entrevista coletiva.

"El Embajador" é sétimo colocado no torneio local, com até três jogos a menos que seus concorrentes na parte de cima da tabela.

Transmissão: ESPN e Rede Globo.

Prováveis escalações:

Millonarios | Técnico: Alberto Gamero

Álvaro Montero - Elvis Perlaza, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Ómar Bertel - Daniel Giraldo, Juan Carlos Pereira, Óscar Cortés, David Silva, Daniel Cataño - Leonardo Castro.

Atlético-MG | Técnico: Eduardo Coudet

Everson - Renzo Saravia, Mauricio Lemos, Réver, Dodô - Allan, Edenilson, Patrick, Pedrinho - Hulk, Paulinho.

Árbitro: Piero Maza (CHI).

